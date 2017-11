“No soportan que sigamos saliendo campeones”

Si bien no dejó afuera de la crítica a los jugadores, a Rodolfo D’Onofrio, presidente de River Plate, le dura la bronca por lo sucedido con el VAR en la Libertadores y con el gol mal anulado contra Boca en el superclásico.

Rodolfo D’Onofrio, en el marco de un acto de entrega de diplomas a socios vitalicios que tuvo lugar en el Monumental, mostró que sigue enojado y disparó munición gruesa.

“Hay mucho de culpa de nuestros propios jugadores, hay habilidad de los adversarios y también hay un mundo exterior que no soporta que nosotros sigamos saliendo campeones. Todo eso se conjugó para que estemos viviendo lo que estamos viviendo”, arrancó el presidente del millonario.

El actual presidente de River, quien se postula para un nuevo mandato en el millonario, pensando en el después de las elecciones agregó: “Quienes conduzcan el club después del 3 de diciembre van a tener que seguir trabajando para que la cancha que está así (NdR: inclinando la mano), vuelva a estar erguida”.

Por su parte, Jonatan Maidana señaló ayer que tanto el plantel como el cuerpo técnico tienen que “ponerle el pecho a la situación” adversa por la que atraviesa River, ya que el club “es muy grande como para bajar los brazos”.

“Todos somos responsables del momento cuando las cosas van bien y cuando no van bien también. Nadie se salva solo”, remarcó.

Luego del entrenamiento de ayer, Maidana indicó además: “Tenemos que transformar el dolor en rebeldía porque esto lo vamos a sacar adelante todos juntos como lo hicimos siempre. Es un golpe duro perder, pero el fútbol tiene estas cosas. Es algo que no esperábamos ni nosotros ni los hinchas”.

Al ser consultado acerca de si podrá estar el domingo ante Morón, Maidana expresó: “Las ganas de estar las tengo. Hoy (ayer) ya corrí y ojalá pueda ser una opción para Marcelo”.

Por último, Ignacio Scocco aseguró ayer que River no está “en una crisis” tras haber sido eliminado de la Libertadores y perder el superclásico y dijo que “sería importante terminar el año festejando”.

“La autocrítica te sirve para seguir creciendo y corregir errores. Teníamos objetivos y el mayor se nos escapó, pero seguimos teniendo un objetivo y vamos a pelearlo hasta el final. La Copa Argentina la jugamos todos y la queremos ganar todos”.