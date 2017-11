Víctor Godoy y el dilema de definir el equipo

La semana resultó bastante convulsionada en el Centro Juventud Antoniana. Con la amenaza de sanción a jugadores por actos indisciplinas, a la vez hubo que finalizar los preparativos del viaje de hoy, a Formosa, para jugar el sábado frente Sportivo Patria.

Con el objetivo de poner mayor orden, los dirigentes se suscitaron reuniones tras reuniones y se resolvió imponer sanciones económica. Un multa de 5.000 pesos se aplicará al o los jugadores un vez que se tenga las pruebas fehacientes de las faltas y en la que figuran nombres como de la “Chancha” Leandro Zárate, Adrián Reta y Juan Pablo Antunes, los tres formaron parte del equipo que empató con San Jorge, el sábado pasado en Tucumán. Por lo pronto, ante la antesala de la presentación con los formoseños, el mismo presidente José “Pepe” Muratore buscó poner paños fríos a una situación que puso en el tapete a la institución de Lerma y San Luis. Después de la reunión de ayer dejó en claro que hay dos integrantes de la comisión directiva encargados de recabar mayores datos para que el club aplique las sanciones correspondientes. No quieren que un tema tan delicado quede en la nada y sigan pasando cosas, mientras el fútbol salteño continúa sumergido en el ostracismo.

En tal sentido, el DT Víctor Nazareno Godoy tiene la responsabilidad de decidir qué medida tomará con los mencionados jugadores. El técnico aun no definió el equipo que jugará en Formosa y recién hoy por la mañana tiene previsto realizar la práctica de fútbol. Allí también se despejarán las dudas sobre si mantiene entre los titulares la Chancha Zárate, Reta y Altunes. En tanto Adrián Reta mostró cierto aire de desagrado.

Las charlas entre cuerpo técnico, jugadores y dirigentes estuvieron al orden del día en las últimas horas. Cada sector analizaba los pasos a seguir, especialmente el cuerpo técnico en cabezado por Víctor Godoy y la dirigencia antoniana.

Para el entrenador el partido cobra mayor interés en Formosa, porque a esta altura del campeonato Juventud no puede ceder más puntos, aun en condición de visitante, para poder mantener viva la ilusión de clasificar a la siguiente instancia.

De una forma u otra, a Juventud le tocaron vivir momentos que dejaron al descubierto ciertas falencias puertas adentro en el vestuario, motivo por el cual el DT Víctor Godoy es el encargado de que las mejores respuestas lleguen desde el mismo campo de juego.