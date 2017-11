El Rally Dakar no se mueve de Sudamérica

Parece difícil que el Rally Dakar se mueva de Sudamérica y regrese a África. La pasión ya está instalada en este continente y la organización tiene facilidades que no encontrará en ninguna otra parte del mundo. Estos son un par de razones para que la competencia más dura del mundo motor no cambie de escenario y a esto hay que sumarle las declaraciones del Etienne Lavigne, director del rally.

El Rally Dakar, una aventura humana extrema que tendrá su punto de largada en enero del 2018 en Lima, no volverá a África por el momento, aseguró Lavignne. “Pienso que no es posible ni imaginar volver a trabajar allá (África), no es la idea por el momento”, dijo Lavignne en Perú. El próximo Dakar se correrá del 6 al 20 de enero con salida desde Lima, pasará por Salta y coronará a sus campeones en Córdoba.

Lavigne dio las razones por lo que considera imposible que el Dakar vuelva a sus orígenes. “En África es supercomplicado con el tema seguridad, guerra civil, terrorismo, es una pena pero es así”, indicó el francés, quien llegó a Lima para afinar detalles con autoridades peruanas.

Hasta 2008 la competencia partía en Europa y culminaba en África, pero luego dejó de hacerse en ese territorio por problemas de seguridad. En 2018 será la décima versión del Dakar en Sudamérica.

La Amaury Sports Organisation (ASO), la empresa organizadora de la carrera por etapas más famosa del mundo, se vio obligada a suspender el Dakar en 2008 en la víspera de su salida, debido a la amenaza terrorista que pesaba sobre Mauritania, país que debía albergar ocho de las 16 etapas con las que constaba la trigésima edición de la prueba.

En otro aspecto de la prueba, Lavignne aseguró que el recorrido de esta competencia número 40 tendrá mucho cuidado con el medio ambiente y con zonas arqueológicas y paleontológicas, abundantes en Sudamérica.

“Hemos hecho un trabajo enorme sobre el tema medioambiental y cultural con todos los organismos del estado sobre el terreno y estamos en las mejores condiciones de realizar el evento Dakar”, explicó el francés.

El Dakar está destinado a permanecer por varios años más en Sudamérica y con esto podrá ir ampliando sus recorridos. En la próxima edición volverá a Perú como en 2012 y 2013, pero en carpeta aparecen proyectos para llegar por primera vez a Ecuador y Colombia.

