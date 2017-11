El Seven de las Nubes tiene equipos confirmados

Para descontracturarse un poco de las grandes presiones de la temporada y para encarar la temporada de juego reducido se programó para el próximo sábado la edición 2017 del Seven de la Nubes. La competencia que organiza Universitario RC llegará con casi un mes de anticipación con respecto a la fecha utilizada en años anteriores para que no haya excusas a la hora de decir presente.

Esta vez la temporada de seven se iniciará en la sede de El Huaico con la participación de doce equipos; siete llegarán desde provincias vecinas y los otros cinco serán los clubes de nuestra ciudad. Será una jornada a puro rugby y diversión, puesto que los espectadores podrán asistir disfrazados y por ellos recibirán un trato especial.

Para no chocar con las cenas que cada club realiza para cerrar el año y para despegar la competencia de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, se decidió realizar la competencia el próximo sábado. “Queremos que el Seven de la Nubes sea el certamen que abra la temporada”, señaló Raymundo Sosa, uno de sus organizadores.

Los clubes que participarán ya están confirmados. Por Salta estarán presente Universitario, Gimnasia y Tiro, Tigres, Tiro Federal y Jockey Club; los albirrojos no participaron en las dos últimas ediciones del Seven de las Nubes casualmente debido a la apretada agenda que afrontan los clubes en diciembre. Ahora regresan para sumarse a la lista de candidatos a quedarse con la copa de oro.

Desde Tucumán llegarán Natación y Gimnasia, último campeón del Regional del NOA, Universitario y por primera vez lo hará Tucumán Rugby. Los cruzados era otro de los equipos que nunca había decidido jugar el seven de la U por superposición de compromisos. De Resistencia llegarán Sixty y Regatas, de Corrientes lo hará San Patricio y la lista de completa con Old Lions de Santiago del Estero.

También con juveniles

La jornada también tendrá la presencia de los juveniles. Desde las 10 hasta las 14, se disputará el certamen de la Unión de Rugby de Salta para las categorías M-15, M-16 y M-17. En tanto, la M-19 se sumará a la programación del Seven de las Nubes; a los clubes salteños se le sumarán Universitario de Tucumán y San Patricio de Corrientes.

El público juega un papel especial en el seven. Aporta colorido con sus disfraces ya sea individuales o grupales; quienes asistan disfrazados tendrán acceso gratuito al predio y, además, disfrutarán de los productos que ofrecerán los sponsors. Sobre el final de la jornada se premiará al mejor disfraz y también se realizará la elección de la reina del Seven de las Nubes.