Nadal por un lado, Federer por el otro, así quedaron los grupos del Masters

Rafael Nadal, número uno del tenis mundial, jugará en el Grupo A junto al austríaco Dominic Thiem, el búlgaro Grigor Dimitrov y el belga David Goffin, según el sorteo para el Masters de Londres que se jugará desde el 12 al 19 de noviembre y reunirá a los ocho mejores de la temporada.

Nadal, con un molestia en la rodilla derecha que lo hizo abandonar el Masters 1000 de París el viernes pasado, donde no se presentó a jugar en cuartos de final ante el sorprendente serbio Filip Krajinovic, no ganó nunca el Masters pese a que fue finalista en 2010 y 2013, y compartirá el Grupo A denominado Pete Sampras con Thiem (4), Dimitrov (6) y Goffin (8).

En el Grupo B, llamado Boris Becker, estarán el notable suizo Roger Federer (2), seis veces ganador del Masters (2003, 2004, 2006, 2007, 2010 y 2011), más el alemán Alexander Zverev (3) el croata Marin Cilic (5) y el estadounidense Jack Sock (9), quien se clasificó tras haber ganado el domingo último el Masters 1000 de París.

El Masters, que se jugará en el estadio O2 Arena, al suroeste de Londres, no tendrá este año a figuras de la talla del británico Andy Murray, campeón el año pasado, ni el serbio Novak Djokovic, vencedor en 2008, 2012, 2013, 2014 y 2015, debido a sendas lesiones. Tampoco estarán el suizo Stan Wawrinka ni el japonés Kei Nishikori, por problemas físicos.

Por su parte, el tandilense Juan Martín Del Potro, número uno del tenis argentino y sudamericano, se quedó en la puerta de ingresar directamente al torneo, algo que hubiera conseguido se llegaba a las semifinales de París el fin de semana, pero esa caída en cuartos de final ante el estadounidense John Isner le impidió clasificarse y no aceptó ir a Londres como uno de los suplentes.