Sampaoli paró los once jugadores que estarían ante Rusia con una sorpresa: Lo Celso iría de entrada

El DT de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, exprime cada segundo para probar nuevas variantes. En esta doble fecha FIFA el equipo enfrentará en Rusia al seleccionado local y a Nigeria, en dos amistosos que servirán para aceitar el funcionamiento colectivo de cara al Mundial.

Este sábado el rival será Rusia y Jorge Sampaoli diagrama el equipo que será titular el sábado. Los 11 que paró fueron: Sergio Romero; Germán Pezzella, Javier Mascherano, Nicolás Otamendi; Eduardo Salvio, Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María. Un 4-3-3 que puede mutar en un 3-3-1-3 si Lo Celso hace las veces de enganche.

Lo cierto es que Lionel Messi no tiene una posición fija. No arrancará por la derecha como lo hizo en partidos anteriores, sino que se moverá libre por todo el frente de ataque. El 10 es un jugador que lee los momentos y sabe dónde hacer daño.

El partido ante Rusia se jugará este sábado desde las 10 (hora de Argentina) y tendrá lugar en el estadio Olímpico Luzhnikí, escenario en el que se jugarán varios encuentros del Mundial. El partido irá televisado en directo por TyC Sports.

Jorge Sampaoli brindará, este viernes a las 19 de Rusia (13 de Argentina), una conferencia de prensa en el Estadio Luzhnikí de Moscú. pic.twitter.com/y5Gah8iiGb — Selección Argentina (@Argentina) 7 de noviembre de 2017

El enojo del DT con Mauro Icardi

Tanto esfuerzo en vano. Tanto pedir, declarar, rogar, mandar indirectas, para nada. Meses atrás Mauro Icardi logró lo que más quería: una citación a la Selección Argentina. Algo que le había estado vedado pese a su buen nivel en Europa. Sin embargo, las cosas han cambiado. El faltazo a la gira por Rusia lo condenó. No cayó para nada bien que no fuera parte del grupo y su futuro en el seleccionado es una duda.

En un principio, el delantero argumentó que no podía ser parte del plantel debido a una lesión en el último partido que disputó el Inter ante el Torino. Sin embargo, horas más tarde el club emitió un parte médico en donde se informó que el atacante no tiene “ninguna lesión importante” y solamente necesitará entre cuatro o cinco días para recuperarse. De acuerdo al informe solamente tiene “un moretón y una zona inflamada alrededor de su rodilla derecha”. Pero no hay lesión.

Cuando la información del club italiano llegó a oídos de Jorge Sampaoli, al entrenador argentino se le transformó la cara. No contaban con esta actitud del joven capitán neroazzuro. Todavía no entienden como fue que participó de los amistosos ante Brasil y Singapur estando lesionado y no viajó para los amistosos con Rusia y Nigeria.

¿Qué habrá querido decir Icardi con este faltazo? Al parecer, el delantero no se siente del todo cómodo. Es nuevo en el grupo y todavía no ha logrado integrarse. Además, el cuerpo técnico no volvió a darle la chance de ser titular después de los partidos ante Uruguay y Venezuela, en donde no tuvo una buena actuación, y su lugar fue ocupado por Darío Benedetto, el delantero de Boca. El poco respaldo que sintió por parte del cuerpo técnico le dolió. Y al parecer quiere hacerlo notar.