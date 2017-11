Empleados judiciales de Salta van a huelga para que no les sumen horas

Los empleados de la Justicia Federal de Salta se sumarán al paro nacional convocado para el 15 de noviembre en repudio a la posibilidad de que se amplíen sus horarios laborales y se reduzcan las ferias judiciales.

Desde la dirigencia local de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), confirmaron a El Tribuno que ese día no habrá atención en los juzgados de la capital salteña, Orán y Tartagal.

La medida de fuerza fue adoptada por la UEJN luego de que se filtraran, según asegura el gremio, desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires detalles de un boceto de reforma laboral e institucional que el Ejecutivo nacional querría imponer a la Justicia.

Según el borrador, se propone eliminar la feria judicial de julio y extender las jornadas de trabajo de 6 a 8 horas. También se buscaría modificar la feria de verano, del 15 de diciembre al 15 de enero, y restringir licencias en función de la antigedad.

El paro se concretará solo en los fueros federales. En la Ciudad Judicial de Salta, como en el resto de las dependencias de la Justicia provincial, la actividad será normal el miércoles próximo, según dijo a este diario Oscar Lafuente, secretario general de la Agremiación de Empleados Judiciales.

El dirigente explicó que desde la Federación Judicial Argentina, la central a la que responden los sindicatos provinciales de Justicia, prefirieron no seguir los pasos de la UEJN.

Fuerte repudio

"Determinamos defender los derechos legítimamente adquiridos por los trabajadores y no permitir la intromisión de un poder en otro. Tenemos que resguardar lo que es la independencia del Poder Judicial en su conjunto, que también abarca los ministerios públicos", señaló a El Tribuno José María González, secretario del Interior de la UEJN, quien ayer estuvo en Salta para concretar una reunión con los empleados locales.

La difusión del boceto de las supuestas reformas surgió luego del discurso del presidente Mauricio Macri, del lunes de la semana pasada, cuando cuestionó el sistema laboral del Poder Judicial. "Hay casos de empleados de ordenanza, cuya función es servir café o llevar expedientes, que tienen sueldos arriba de los 100 mil pesos por mes", aseguró el primer mandatario en esa oportunidad, y también cuestionó el régimen de licencias de los trabajadores.

Al respecto, González sostuvo que es falaz esa afirmación. "Los ordenanzas no cobran ese dinero. Tal vez haya un caso particular, porque tenga más de 40 años de servicios o porque trabaje en un lugar donde se pague la zona desfavorable, lo desconozco, pero sería un caso aislado y no el conjunto de los ordenanzas", dijo el dirigente sindical.

Aclaró que el sueldo promedio de los empleados judiciales es de 40 a 50 mil pesos, pero hay muchas variaciones de acuerdo a los estamentos que ocupan, la antigedad y la preparación académica.

Rechazó, además, la intención de incorporar dos horas de trabajo a la jornada de los empleados. Aseguró que muchos ya superan los turnos de seis horas.

"Lo cuantitativo no hace a lo cualitativo", sostuvo, y consideró que "falta incorporar empleados" al sistema judicial por la gran cantidad de actuaciones pendientes.