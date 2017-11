Alfredo Daroiche: “Tenemos uno de los desempleos más elevados de toda la región”

El intendente de la localidad de Aguaray expresó su preocupación por los elevados índices de desocupación que afectan a ese municipio del norte de la provincia conformado por el pueblo homónimo y unos 20 parajes donde residen originarios de diferentes etnias. Para Darouiche, “la única salida que nos queda es volver al trabajo de la tierra, producir lo que se consume en la zona y de esa manera generar fuentes de trabajo que sean genuinas y sustentables”.

¿Cuál es la situación de los trabajadores en Aguaray?

Los trabajadores municipales que son efectivos, en relación al cobro de haberes están al día, hoy (por ayer) cobraron el sueldo del mes de octubre y con respecto a los eventuales estarán cobrando la próxima semana. En materia de sueldos están todos al día porque en realidad hasta la planta política que incluye al cuerpo de concejales y sus empleados cobra en tiempo y forma.

¿Cuántos empleados municipales tiene Aguaray?

Tenemos alrededor de 200 empleados efectivos y unos 300 eventuales o planilleros, como se los denomina en otros municipios, pero no tenemos trabajadores contratados; si llegáramos a tomar a esos 300 eventuales en la categoría de contratados tendríamos que dejar a mucha gente en la calle porque no nos alcanzarían los recursos y, por supuesto, nadie quiere llegar a esa situación. Pero desde hace dos años hemos hecho todos los esfuerzos para mejorarles la remuneración y en este período hemos logrado duplicarla, de manera que todos puedan percibir un sueldo digno, que les alcance para cubrir las necesidades de sus familias, más allá de que sabemos que no es la situación ideal. Pero además de estas 300 personas tenemos grupos de desocupados a quienes siempre tratamos de hacerlos participar en alguna obra menor donde pueden trabajar entre 20 o 50 personas.

¿Cómo califica a la desocupación en su municipio?

En Aguaray es muy preocupante porque es altísima y, más allá de todo lo que hacemos desde el municipio, somos conscientes de que solo se trata de paliativos. Pero dentro de estos grupos hay quienes realmente quieren trabajar y otros que no; esa es la realidad. No todos entienden que al pan hay que ganárselo con el sudor de la frente. Tenemos muchos parajes que pertenecen al municipio y ahí también tenemos trabajadores eventuales cumpliendo tareas en centros vecinales, en las escuelas, capillas o en cualquier otra institución que los requiera en trabajos de limpieza, mejoras edilicias y ese tipo de obras.

¿Cuál es la problemática más preocupante para Aguaray?

Sin duda que la desocupación, pero no es privativa de Aguaray sino de toda la región norte. En mi opinión tenemos que asumir que hemos dejado de ser una región cuya mayor riqueza eran los hidrocarburos y que tenemos que volver al trabajo agrícola y ganadero. Tenemos todas las condiciones ambientales para producir y exportar hacia otras regiones, pero, sin embargo, todo lo que consumimos en materia de alimentos lo compramos de afuera porque lo que se produce localmente es muy escaso. A este municipio han bajado programas y proyectos de desarrollo agropecuario desde la Nación, pero funcionaron un par de meses porque faltó compromiso y responsabilidad para seguir adelante con estas iniciativas productivas. Las comunidades originarias que nos rodean se autoabastecen y comercializan el resto de lo que producen; esos ejemplos queremos que se repliquen en el municipio y en los criollos.

¿De qué manera se pueden concretar esas iniciativas?

Hemos elaborado con los secretarios del área diversos proyectos para ser elevados a Nación y a la Provincia; estamos en la etapa de capacitación porque es un aspecto fundamental para que los proyectos no fracasen. Muchas veces les reclamamos a las empresas que contraten a los trabajadores locales, pero antes tienen que tener la capacitación porque de otra manera es imposible que puedan acceder a un puesto de empleo. Tenemos la suerte de tener una excelente relación con las empresas hidrocarburíferas que operan en la zona como Tecpetrol y también Refinor, pero básicamente mi opinión es que debemos volcar los esfuerzos en otro sentido y no seguir esperando que se generen trabajos en esa industria. Tenemos una tierra bondadosa y tenemos que saber aprovechar las ventajas para avanzar con muchas iniciativas que bien pueden desarrollarse y contener a quienes hoy están desocupados.