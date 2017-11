“Sep7imo Día”, Disco de Oro en Argentina

El video clip “De música ligera” contiene imágenes inéditas de todos los actos de Sep7imo Día no descansaré y del show en el estadio River Plate del regreso de Soda gira Me Verás Volver.

A una semana del lanzamiento de Sep7imo Día, de Soda Stereo, logró alcanzar el galardón de Disco de Oro por las ventas en Argentina. El álbum contiene la música original del nuevo espectáculo de Cirque Du Soleil. El show “Sep7imo Día No Descansaré” está inspirado en la obra musical de la banda, con 21 nuevas versiones de los temas de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio.

Sep7imo Día fue producido por Zeta Bosio, Charly Alberti más el coproductor Adrián Taverna, y mezclado por Gustavo Borner en Igloo Music (Burbank, USA). La creación de este disco es el resultado de un proceso de investigación en el que se digitalizaron y restauraron las cintas originales de la banda, y luego se abrieron los multi-tracks, para trabajar en estas nuevas versiones. En estas 21 mezclas finales se encontrarán hallazgos en vivo, out-takes de estudio, fragmentos de las canciones originales y mash-ups imperdibles como “De música ligera”.

En una de las tantas sesiones que tuvieron para la creación de SEP7IMO DIA, Zeta y Charly junto a Michel Laprise (Director de la actual obra, del MDNA tour de Madonna y del show KURIOS - Cabinet of Curiosities de Cirque du Soleil) y Chantal Tremblay (Directora de creación de The Beatles LOVE, el asombroso show sobre los Beatles de Cirque du Soleil) hablaron vía Skype con Giles Martin quien con su padre George Martin hizo toda la música de The Beatles LOVE. En la sesión compartieron experiencias y confirmaron que los Martin’s utilizaron el mismo sistema de trabajo que Soda Stereo.