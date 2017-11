Estudian eliminar por decreto el impuesto interno de los 0km

. El objetivo sería no frenar las ventas ante la posibilidad de una baja en los precios si se aprueba la reforma tributaria.

La reforma tributaria presentada la semana pasada por el Gobierno Nacional establece en uno de sus puntos la eliminación del impuesto interno para los autos 0 kilómetros de media gama, algo que en un principio podría hacer bajar el precio de los vehículos.

La posibilidad de un menor valor puso en alerta al sector, que creen que estas expectativas podrían llevar a paralizar las ventas hasta que la reforma tributaria sea tratada por el Congreso de la Nación y de ser posible, aprobada.

Por esta razón, el Gobierno analiza seriamente eliminar este impuesto por decreto, de manera inmediata. Esta opción nace porque la prórroga de la carga realizada en julio pasado, vence el 31 de diciembre de este año. En esa fecha el ministro de Producción, Francisco Cabrera, tendrá que decidir qué hacer. No obstante, en el sector estiman que para no pinchar las buenas perspectivas de la industria -las ventas de este año serían las mejores en la historia luego de 2013- podría hacerse de inmediato y no esperar a fin de año.

En la actualidad, el impuesto interno a los autos grava con un 10% (la tasa efectiva es de 11,1%) los autos de $ 380.000 o más, y con un 20% (25% efectiva) para los vehículos de más de $ 800.000. El impuesto interno no afecta la exportación y se cobra en terreno comercial (se suma al precio con los gastos y rentabilidad de las concesionarias). Hoy lo pagan algunas versiones de los modelos SW4 (Toyota), Vito (Mercedes), HR-V (Honda), Focus III (Ford), Fluence (Renault), C4Lounge (Citröen), 308 (Peugeot) y el Cruze II (Chevrolet). Su quita podría traer algunas alzas de precios en estas versiones, ya que estaban "topeadas" para evitar el impuesto. En cambio, en el sector creen que la fuerte competencia, las importaciones y la propia reforma tributaria traerán bajas de los valores al público.

"Lo ideal es sacar el decreto cuanto antes, porque el consumidor espera los cambios y eso puede generar una menor demanda hasta tanto se publique o salga la ley", advirtieron desde las concesionarias.

A pesar de esta posibilidad, desde el Ministerio de Hacienda explicaron que con tantos sectores en la discusión por las subas de las alícuotas, el tema de los autos no es prioridad.