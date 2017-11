Verónica Llinás se burló de la cheta de Nordelta en un divertido video

Desde que se viralizó el audio de la cirujana de Nordelta, a quien se la apodó la ‘cheta‘ antes de que fuera identificada como Cinthia Solange Dhers, las redes sociales fueron lapidarias con ella y se llenaron de memes en su contra, según publicó Clarín. Inclusive Crónica fue más allá y publicó que la mujer de 53 años tendría cuentas offshore y causas penales por presuntos casos de mala praxis. Además, se cuestiona que una monotributista pueda vivir en una propiedad de ese nivel ya que según ella misma relata en el audio, le costó más de 200 mil dólares. Una cifra que no condice con su estado declarado ante AFIP.

En este marco, Verónica Llinás decidió ponerle su mejor humor a la situación y compartió un video desde su cuenta de Instagram que tuvo más de 40 mil reproducciones y cientos de comentarios positivos por parte de sus seguidores, en el que se solidariza con su amiga cheta.

La escena

La escena transcurre en un spa y la actriz simula que una asistente le sostiene el teléfono mientras ella hace un tratamiento facial.

‘Cintu, mi amor, te mando un mensajito desde el spa. Es tremendo lo que te ha pasado. Esta Michelle se supone amiga y es una traidora. Se debe llamar Micaela y es una resentida. Con Emilio compartimos los mismos códigos morales y visuales que vos. Nos ha pasado lo mismo. Hemos salido para el campo porque no se puede estar‘, dice.

y Agrega: ‘¿Por qué tenemos que soportar en nuestras piletas a esa gente horrenda, gorda, con juanetes y con várices, con perros y que toman mate? Que se vayan a la plaza a tomar mate con bizcochitos! ¿Y tener que soportar esos gritos e idiomas que no se entienden qué son? No sé si es Watusi, hablan quichua, laferrerense o en qué hablan. Todo nuestro apoyo querida. Yo puedo hablar con Mauri, con Edu o con quien quieras‘.