Los salteños se suman al Día Nacional del Donante de Sangre Voluntario

El Centro Regional de Hemoterapia del Ministerio de Salud Pública, conmemora hoy el Día Nacional del Donante de Sangre, con colectas en la explanada del Cabildo Histórico, de 8 a 12 y de 18 a 21 y en su sede de calle Bolívar 687, de 7 a 17. El Tribuno transmitió en vivo desde su cuenta de Facebook Live.

Asimismo, se sumará al puesto que estará instalado en el Cabildo, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI), para adherir a interesados en ser donantes de órganos y de médula ósea, e informar sobre la importancia de este acto.

A las 18, integrantes de la Cruz Roja filial Salta, realizarán una caminata alusiva desde su sede hasta Plaza 9 de Julio, con el objetivo de concientizar a la población sobre la donación de sangre y órganos.

Podrán ser donantes las personas de entre 18 a 55 años, con un peso mínimo de 50 kilos, que se encuentren en buen estado de salud general y sin antecedentes de enfermedades cardíacas.

También los que no posean patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan riesgos para el receptor. Asimismo, no haberse realizado cirugías, tatuaje o piercing en los últimos 12 meses,y no estar embarazada, ni en período de amamantamiento. No es necesario estar en ayunas.

Hoy se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre en homenaje al médico argentino Luis Agote, quien en 1914, en el Hospital Rawson, realizó la primera transfusión de sangre anticoagulada en el mundo.