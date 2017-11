El salteño Hernández Aparicio presenta su libro “Sermón del tiempo”

Santiago Hernández Aparicio presentará su libro de poemas "Sermón del tiempo" mañana, a las 19, en la Sala de Autores Salteños de la Biblioteca Provincial. Hablarán los escritores Liliana Bellone y Antonio Gutiérrez.

Hernández Aparicio nació en Salta en 1990. Desde 2009 reside en Rosario, donde se licenció en Letras en la Universidad Nacional de Rosario. En la actualidad es becario del Conicet con una investigación sobre el poeta alemán Friedrich Hölderlin y la tragedia de Sófocles.

Ha participado como invitado en eventos como el Festival de Poesía Joven Argentina de APOA, y publicó poemas y traducciones en diversas plaquetas y antologías. En 2016, su libro "Sermón del tiempo" fue finalista en la convocatoria de Baltasara Editora (Rosario) y se publicó en agosto de este año.

La obra de Hernández Aparicio fue destacada por reconocidos autores argentinos, como Héctor Piccoli y Beatriz Vignoli. “Un poemario que, como atendiendo a su título, se ocupa en indicarnos debajo de él que su génesis ha ocupado un quinquenio (2010-2015) y, más precisamente, desde el séptimo mes hasta el séptimo mes de los años respectivos («Septiembre de…»), según el calendario romano […] un poemario que no se limita a ubicarnos (y a ubicarse) según una cierta coordenada temporal, sino que también lo hace acotando, delimitando un ámbito geográfico e histórico particular: ese ámbito no es un mero paisaje: es lugar prístino, origen (Ur-sprung), claustro materno, terruño, la Salta natal, que la poesía irá impregnando de los rasgos peculiarmente metafísicos del noroeste argentino…”, destacó Piccolli.

“Este sermón es un coro de voces ancianas y niñas, de cultura y naturaleza, de liturgia y zamba. Se repasan los estadios de una vida a través del "viento de los años", desde el origen hasta "el oro verdoso de un amor cegado en el vientre". La polifonía de formas arma un variado mosaico expresivo, que no reniega del verso libre ni del soneto rimado. Marca de contemporaneidad, el sentido no está dado de antemano”, aseguró Vignoli.