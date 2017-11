El lamentable comentario de Mariano Iúdica sobre las mujeres en la mesa de Polémica del Bar

Las quejas de las mujeres por el creciente acoso callejero es un tema muy en debate en estos días. En este contexto, Mariano Iúdica dijo una frase muy repudiable en Polémica en el Bar. “Las que inventaron que no hay que decir piropos son todas feas, para emparejar para abajo con las lindas. Viene una fea y le dice a la linda ‘yo te defiendo, hagamos que no nos digan piropos’. ¡A vos no te dicen piropos por fea!”, manifestó el conductor en medio de un debate. Las redes repudiaron rápidamente el comentario.



Aca @iudica comenta que las que nos quejamos de los piropos es porque somos feas. Nosotras las feas opinamos que Iudica deberia enderezar su mandíbula antes de comentar cualquier cosa — #LaRomi (@LaRomiScalora) 9 de noviembre de 2017