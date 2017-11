Video. "En cada acto que tenemos ellos cantan el himno con nosotros y vuelven a trabajar"

Las redes sociales explotaron este miércoles gracias a cientos de personas que compartieron una foto simple pero con mucho significado patriótico.

Un grupo de 10 obreros pararon de trabajar por unos minutos en una construcción para cantar el Salve Argentina junto a los chicos de la Escuela Nº4738 Indígena Juan XXIII de Misión San Francisco en Pichanal, durante el acto que se realizó el martes por la tarde por el Día del Escritor.

Este hecho llamó la atención de Hipólito Ayala, uno de los docentes de la institución que tomó una imagen y grabó un video del gesto que tuvieron estos obrero. Pero nunca creyó que iba a generar tanto revuelo en el mundo digital.

"No pensé que iba a llegar a ser para tanto. Me llamó la atención el ver que ellos desde su lugar de trabajo pararon para despedir a la bandera, aunque la verdad es que no es la primera vez que lo hacen ya que en cada acto que tenemos ellos cantan el himno con nosotros y vuelven a trabajar", indicó Ayala.

Y agregó: "Cuando llegué a casa cerca de la madrugada subí la foto impulsado por un amigo escritor y me pone contento que haya llegado tan lejos, porque lo que hicieron estos obreros es un gran ejemplo para la juventud de hoy. Te llena de esperanza y te hace pensar que todavía hay gente buena, con buenos pensamientos".

Ahondando un poco más en la cotidianidad de su labor como docente, Ayala manifestó que se debería hacer hincapié en enseñar este tipo de valores en las escuelas porque es algo que ya no se ve muy a menudo. "A la bandera la amamos cuando se juega el Mundial o hay algún otro evento similar, pero lo que hicieron estos trabajadores pocas veces se ve. Los jovenes están perdiendo valores culturales y patrióticos. Hoy se viraliza una pelea en alguna escuela y eso no tiene nada que ver con los valores, por lo que el hecho de que la foto haya llegado a tantas personas me emociona", concluyó el docente.