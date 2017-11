PAMI: pacientes con diabetes tienen plazo hasta fin de mes para reempadronarse

Cerca de 250.000 afiliados al PAMI inscritos como pacientes diabéticos aún no completaron el reempadronamiento obligatorio y tienen tiempo de hacerlo hasta fin de mes para no sufrir demoras en el otorgamiento de los medicamentos gratuitos.

Cerca de 250.000 afiliados al PAMI inscritos como pacientes diabéticos aún no completaron el reempadronamiento obligatorio y tienen tiempo de hacerlo hasta fin de mes para no sufrir demoras en el otorgamiento de los medicamentos gratuitos, informó la obra social.

"Ningún afiliado con diabetes se va a quedar sin su medicación, pero si pasado el plazo no hicieron el trámite, van a tener que ir a su médico de cabecera a que certifique el tipo de diabetes que tienen antes de retirarla en la farmacia", indicaron a Telam voceros del PAMI.

El reempadronamiento consiste en una actualización del diagnóstico de la diabetes, para lo cual se debe llevar al médico de cabecera los últimos estudios de glucemia y la medición de hemoglobina glicosilada que se haya realizado cada paciente.



Una vez que analice los estudios, el médico ingresará al sistema de PAMI para precisar el tipo de diabetes que tiene y habilitarle la medicación correspondiente.

Hasta el momento, cerca de un 60% de los afiliados con diabetes han actualizado su diagnóstico.

"Desde hace ya un año que llevamos adelante esta campaña. Nuestra idea es sistematizar la información para saber cuantos pacientes con diabetes tenemos y dónde están para tomar mejores decisiones respecto de políticas sanitarias", indicaron los voceros.

Por otra parte, con estos datos se buscan evitar desvíos y fraudes contra la obra social de los jubilados y pensionados.

"Se han detectado casos de personas que retiraron medicamentos y que no eran pacientes del PAMI entre otras irregularidades. Son casos que están bajo proceso de investigación", afirmaron las fuentes consultadas.

La diabetes es una enfermedad crónica que genera un aumento de los niveles de glucosa (azúcar) en sangre debido a la ausencia total o parcial de insulina o a la resistencia a la insulina que genera el organismo, lo que deriva en trastornos de distinto tipo.



Se calcula que en la Argentina cerca de un 20% de los adultos mayores padecen de diabetes ya que después de los 45 años las chances de desarrollar diabetes aumentan.

Por esto se recomienda realizar controles médicos, especialmente si se presenta uno o más factores de riesgo, tales como: obesidad o sobrepeso; colesterol alto; sedentarismo; hipertensión arterial; enfermedades cardiovasculares.

Para controlar la diabetes es esencial incorporar hábitos saludables como actividad física regular, control de presión arterial y colesterol, no fumar y alimentarse saludablemente para evitar el sobrepeso.

La mayoría de los pacientes con diabetes necesita complementar su tratamiento con medicación oral e insulina como así también insumos para realizar monitoreo de su glucemia, dependiendo del tipo de diabetes que padezca.