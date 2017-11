Los valores made in Central Norte tienen su lugar en el equipo

Son los valores que tiene Central Norte, los que dejaron de ser promesas para transformarse en realidad y aportar en un equipo que busca el tan ansiado ascenso al Federal A.

Nicolás Ayejes, Enzo Vargas, Facundo Zamarián y Federico Rojas, surgidos en las inferiores del cuervo, tienen vuelo propio y una presencia reiterada en el primer equipo.

Enzo Vargas, con 20 años, es titular indiscutido en la formación que dirige Norberto Acosta y, además de quedar en la historia por aquel recordado gol a Newell’s por Copa Argentina, el Demonio estudia para ser profesor de educación física. “Llegué a Central Norte con ocho años, en la escuelita de fútbol, jugué todas las inferiores, solo me falta el ascenso con Central”, le dijo a El Tribuno.

Nicolás Ayejes, con 22 años, hace tiempo que se viene asentando en el equipo, y en el torneo pasado jugó incluso hasta la final frente a Huracán Las Heras. Llegó con edad de quinta y también tuvo un paso por las inferiores de Huracán de Parque Patricios. “Llegué a los 15 años a Central y al año siguiente Carlos Gómez me sube a la Primera local y de ahí empecé a jugar con chicos que estaban en Primera; yo siempre soñaba con llegar y ocupar el lugar que tenían ellos”, recordó el defensor. “Coleoni me hizo jugar en el plantel profesional en amistosos con Juventud en el verano, luego descendimos y Piozzi no me tiene en cuenta, dejo de jugar y al tiempo el Cholo Morales me pregunta si quería volver, salimos campeones del Anual y con la llegada de Rioja debuto oficialmente con la camiseta de Central. No me lo olvido más, fue algo único que soñé desde muy chico. Creo que estar en Central es algo hermoso porque hice todas mis experiencias, me crié e hice de muchos amigos y siempre estaré agradecido al club por las cosas que hizo por mí, Dios quiera que pueda festejar el ascenso dentro de la cancha”, agregó.

Facundo Zamarián, de 21 años, llegó al cuervo con 11 y luego se fue a Boca; el fútbol de Bielorrusia también lo hospedó por una temporada hasta que volvió al cuervo y por fin pudo debutar esta temporada con la camiseta de Central Norte. Ya tiene un gol en su haber, frente a Concepción FC.

“Defender la camiseta de Central es un sueño cumplido, la verdad que cada partido lo tomo con mucha seriedad, ya que es un compromiso muy grande y a pesar de haber estado en otros planteles y haber jugado en otro club en Primera, volver a Central es algo impresionante”, sostuvo Zamarián, quien también recordó su primer gol oficial con la camiseta del cuervo. “Es una sensación única y muy difícil de explicar, en esta cancha yo jugué desde muy chico y ahora hacer mi primer gol es un sueño cumplido”, contó.

Federico Rojas, con 18 años, sin lugar a dudas es la sorpresa en este plantel, hasta incluso debutó en la primera del cuervo frente a Newell’s Old Boys por Copa Argentina. Antes, había jugado en la novena del cuervo.

“Lo que siento jugando en Central es algo muy lindo, lo sentí en el partido contra Newell’s, cómo te alentaba la hinchada, cómo acompañó al equipo y jugar contra jugadores de Primera, la verdad, uno nunca se olvida”, contó Rojas.

“Mi meta es seguir creciendo como jugador, lograr el ascenso con Central Norte y poder jugar una B Nacional o Primera, sería un sueño”, continuó Rojitas.