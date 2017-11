Gimnasia recibe a Zapla en una semana "negra" y conflictiva

En el final de una semana completamente negra, accidentada y con tintes escandalosos, Gimnasia y Tiro recibe a Altos Hornos Zapla esta noche, a las 21.30, en el Gigante del Norte, un duelo regional trascendental por la undécima fecha del Federal A, que tendrá la novedad de la presencia de los hinchas visitantes, en el que el albo buscará su tercera victoria consecutiva ante el escolta de la zona 4.

Para afrontar este compromiso, el conjunto de Víctor Riggio llega afectado por incidentes extrafutbolísticos que de alguna manera influirán más de la cuenta: el más relevante tiene que ver con el hecho policial que involucró al futbolista Fausto Apaza, quien estaba en la consideración para ser titular esta noche en reemplazo del lesionado Nicolás Issa, pero que cometió un serio acto de indisciplina agravado por el hurto en la madrugada del jueves, cuando sustrajo un par de bicicletas en su antiguo domicilio, acompañado por tres amigos.

Tras el escandaloso hecho, por el cual en el transcurso del día el volante salteño se mostró totalmente arrepentido en un raid mediático, atribuyéndole el hecho a “una irresponsabilidad”, los dirigentes de Gimnasia están que trinan y contemplan tomar una medida disciplinaria ejemplar y drástica para sentar un precedente, cuidar la imagen del club y velar por sus intereses.

Sin embargo, en la Vicente López esperan que se calmen las aguas, buscarán recabar toda la información al respecto (el horario del incidente, si hubo bebidas alcohólicas de por medio, entre otros factores) y aguardarán hasta el lunes para tomar la decisión final en la mesa de CD sobre Apaza.

Con un panorama más claro, la directiva quiere tomar una medida ejemplificadora y sin miramientos para sentar un precedente. En la tarde de ayer, Apaza, arrepentido y afligido, se comunicó con Juan Carlos Ibire, asumió su responsabilidad en el hecho y le pidió disculpas. Posteriormente, el titular de la subcomisión de fútbol, en diálogo con El Tribuno, exteriorizó su profundo malestar por el hecho policial. “Primero quiero aclarar que Gimnasia no le alquila un departamento a Apaza en el lugar del hecho. Él vivió allí unos meses y entró porque tenía llave. Por la mañana, llamó al club una persona de ese edificio amenazando que saldría a hablar en todos los medios y a contar que Apaza entró y se llevó dos bicicletas. Se le pidió a este señor que hiciera la denuncia y al parecer no la hizo, pero el hecho se conoció rápido por todos lados. Nosotros no podemos andar por detrás del jugador, pero lo que pasó es grave y no podemos desentendernos tampoco. Nos tomaremos nuestro tiempo par evaluar y ver qué grado de implicancia y responsabilidad tuvo él y en base a eso decidiremos”, expresó Ibire, para añadir enérgico: “A estas cosas en el club no las avalaremos ni las dejaremos pasar y tomaremos medidas. No habrá medias tintas. Es un jugador que representa a la institución, tratamos de impartir conducta todos los años. Esto no es grato y un poco nos desestabiliza”.



La intoxicación también jugó

Tres futbolistas de Gimnasia y Tiro terminaron con serios malestares estomacales e intoxicación tras la concentración que realizó el plantel en el hotel de la Liga Salteña de Fútbol entre el viernes y el sábado de la semana pasada, previa a la victoria con Sportivo Patria en el Gigante del Norte. El más afectado fue Fabio Giménez, que terminó hospitalizado e internado durante la semana, pero también la “ligaron” el delantero Luis “Yiyi” Rivero y el defensor Nelson Ibarlucea. En principio se le atribuyó el cuadro de los futbolistas en cuestión al estado de la comida del búnker ubicado en la Circunvalación Oeste, aunque el titular de la subcomisión de fútbol albo lo relativizó: “Nos dijeron que es coincidente con la aparición de un virus que viene acechando en Salta, puede ser también el agua”, dijo.

Jonathan Hereñú sería titular en reemplazo de Nicolás Issa. De todos modos, Apaza está en la delegación junto a Palos, López Macri, Scaglia, Rivero, Ceratto, Luciano Herrera e Ibarlucea.

Las entradas se venden desde las 17 en adelante en Vicente López y Leguizamón. Los precios: popular $180, damas, menores y jubilados $90; ex-Virrey Toledo y platea baja $210, damas, menores y jubilados $120; platea alta $290, damas, menores y jubilados $200.

Adelanto

Otro de los adelantos de la 11ª fecha será el que jugarán esta noche Chaco For Ever y Crucero del Norte, también a las 21.30, en Resistencia.



las formaciones

GIMNASIA A.H.ZAPLA

M. Leguiza J. Colli

J. Hereñú J. Méndez

A. Cazula M. Ocaño

G. Zuvinikar H. Villanueva

J. Medina E. Martinich

M. López F. Tello

R. Poclaba Brítez Ojeda

P. Motta D. Sueldo

F. Giménez J. Acosta

A. Toledo Robledo Correa

G. Garavano P. Acosta

DT: V. Riggio DT: H. Zingariello

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Luis Lobo Medina

Hora de inicio: 21.30