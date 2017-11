Nación presionará para que las provincias bajen el gasto y los impuestos 

El gobierno de Mauricio Macri se reunirá hoy, a las 12, con todos los gobernadores del país y buscará su compromiso público para sumarse a las reformas lanzadas la semana última: la rebaja de impuestos provinciales, la reforma tributaria nacional y una reducción del gasto en las provincias.

Macri los recibirá en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña; los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Nicolás Dujovne (Hacienda), y los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, según publicó La Nación.

‘Creemos que hay un compromiso de todos los gobernadores para avanzar en la reforma tributaria, la rebaja de impuestos provinciales distorsivos y bajar el gasto de las provincias mediante la ley de responsabilidad fiscal‘, confió a un alto funcionario.

Las discusiones

De todos modos, la Casa Rosada sabe que habrá discusiones puntuales por los impuestos: los puntos más conflictivos son el aumento de los impuestos internos al vino (0 a 10%), a las gaseosas con azúcar (8 a 17%) y la rebaja de los gravámenes a la tecnología (17 a 0%) que les quita competitividad a las ensambladoras de Tierra del Fuego.

Podrá haber reducciones de alícuotas o mecanismos de gradualismo en la aplicación de ellas.

Esas medidas afectan a las provincias vitivinícolas (Mendoza, San Juan, La Rioja y Salta), azucareras (Tucumán y Jujuy) y de producción de tecnología (Tierra del Fuego). El ministro de la Producción, Francisco Cabrera, estuvo ayer en la Casa Rosada con los mandatarios de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de San Juan, Sergio Uñac (ver aparte). Las diferencias subsisten.

Cabrera y Dujovne recibieron anteayer a la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, y anteayer ambos se reunieron con la Unión Industrial Argentina (UIA), que incluye a la industria alimentaria, para superar discrepancias.

Empresas y provincias deben hacer sus números, sopesar los beneficios impositivos de la reforma (reducción de ganancias, IVA y aportes patronales) con los negativos.

Rebaja de impuestos provinciales

El Gobierno busca que las provincias rebajen Ingresos Brutos, sellos y aduanas internas en un 1,5 a 2% del PBI hasta 2023. Implicaría bajar la presión tributaria $ 150.000 o $ 200.000 millones en cinco años.

El Gobierno rebajó impuestos en 2% del PBI entre 2016 y 2017 y la reforma tributaria sumará 1,5% más.

El tercer desafío es bajar el gasto público de las provincias. La ley de responsabilidad fiscal, acordada por 22 jurisdicciones (no firmaron La Pampa ni San Luis) compromete a las provincias a mantener constante el gasto real. No puede aumentar más que la inflación.

Las provincias se obligan a no aumentar cargos públicos, a crear fondos anticíclicos y a fijar pautas para restringir el gasto durante los últimos seis meses de cada gestión.