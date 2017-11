VIDEO: Furor por el “hombre búho” que puede girar su cabeza 180 grados

Muhammad Sameer, de 14 años, proveniente de la ciudad paquistaní de Karachi, se ganó el título de el “hombre búho” por su capacidad de girar su cabeza 180 grados con ayuda de sus manos. “Tenía seis o siete años cuando vi un actor en una película de terror de Hollywood moviendo su cabeza para mirar detrás de él. Me fascinó. Lo empecé a practicar y en unos meses lo pude hacer”, dijo el joven. “Mi mamá me pegó una cachetada cuando me vio hacerlo”, agregó.

Sameer dejó la escuela para ser parte del grupo de baile “Dangerous Boys” (“Chicos peligrosos”), para ganarse la vida y ayudar a su familia con los asuntos de la casa.

El sueño del joven es convertirse en actor de Hollywood. “Estoy trabajando en mis habilidades de baile, acrobacias gimnásticas y actuación con el fin de encontrar mejores oportunidades de trabajo para mantener a mi familia y cumplir mi sueño. Espero demostrar mi talento en la pantalla grande algún día”, concluyó.

Mohamed logra ganar entre 5 y 10 dólares por cada espectáculo y espera que su inusual habilidad le permita participar algún día en una película de terror de Hollywood.