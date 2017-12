"En Cerrillos falta sensibilidad social y escuchar a los vecinos"

Carlos Jorge es concejal electo por Cerrillos y asumirá sus funciones la próxima semana. Con 25 años de edad, estará al frente de un bloque que logró 4 de las 9 bancas del Concejo en las elecciones de octubre.

Antes de asumir habló con El Tribuno sobre sus expectativas y su opinión de la actual gestión, y anticipó algunas acciones que podría adoptar en un esquema legislativo que le será ampliamente favorable.

Como primera visión fue crítico sobre la administración del Ejecutivo. "Cerrillos ya no es un pueblo, es una ciudad y tiene los problemas de las ciudades. Notamos un estado municipal ausente; falta sensibilidad social y escuchar a los vecinos que depositaron su confianza en esta gestión", lanzó.

El concejal electo advirtió en este sentido que el crecimiento demográfico no va acompañado de una buena planificación. "Faltan espacios verdes, que además de ser espacios verdes son lugares de contención, donde acude la familia, los niños, los abuelos. Si hay problemas en cada uno de esos eslabones, entonces es que no hay una planificación urbana. No podemos estar discutiendo a esta altura de las circunstancias el tema de la prestación de servicios como la limpieza. Eso también se llama ausencia de políticas públicas", ratificó.

Jorge, como el resto de los ediles cerrillanos, recibirá su diploma el 4 de diciembre y el 8 asumirá formalmente. Sobre su tarea legislativa adelantó que es esperable conocer cuál es el estado institucional del Concejo: deudas, juicios y después analizar la vigencia de las ordenanzas más críticas. "Es probable que tengamos ordenanzas en vigencia, pero sin marco legal, y no podemos legislar directamente, como por ejemplo con el tema de las carpas de carnaval, que ya comenzaron a instalarse", adelantó.

Jorge se considera parte de la nueva política, pese a que porta uno de los apellidos más tradicionales de la dirigencia peronista en el Valle de Lerma.

Su padre, recientemente fallecido, le marcó el camino, con la Fundación Futuro, donde trabaja social y territorialmente desde hace muchos años. "La gente sabe quién fue mi papá y ya nos secamos las lágrimas. Yo opté por el abordaje social y no por un cargo en una oficina con aire acondicionado. Por eso la gente me eligió y voy a cumplir con ellos".