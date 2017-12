"Siento asco y dolor", dijo Brenda

La joven arquitecta que mutiló los genitales de un hombre en un departamento de la ciudad de Córdoba prestó ayer declaración durante más de seis horas ante la fiscal que investiga el caso, Betina Croppi.

La mujer de 26 años, imputada por "lesiones gravísimas" y alojada en la cárcel de Bouwer, respondió más de 200 preguntas.

A raíz de una denuncia presentada el miércoles por la imputada, Brenda Barattini, se abrió una nueva causa por violación.

Al respecto, Carlos Nayi, el abogado de la joven, señaló que "es un día muy importante para la fiscalía y la víctima", ya que se dio "un giro en la causa".

Con respecto a la indagatoria, el letrado mencionó que su clienta "describió cómo y por qué esto no es una relación consentida a nivel íntimo, no es un juego sexual, no es una fantasía".

"Es un asalto sexual que se dio entre dos personas que se conocían y antiguamente, habían mantenido una relación sentimental que ella había decidido concluir y que ella utilizó una herramienta, la primera que tuvo al alcance de la mano, una tijera de podar, guste o no guste, para salvar su vida, su honor su dignidad", indicó.

Ante la pregunta de qué sentía por lo ocurrido con el hombre, el abogado dijo que la joven le respondió a la fiscal: "Mucho asco, mucho dolor, siento impotencia y me siento destruida".

Sobre el elemento utilizado por su clienta para defenderse, Nayi dijo: "Si hubo desproporción o no, no le podemos pedir eso a una persona que estaba en crisis, inferioridad de condiciones físicas. Es una situación límite".