La lucha de madres de chicos con discapacidad

La lucha por la integración de las personas con capacidades diferentes sigue siendo un tema de debate constante, más que nada en el ámbito educativo.

Si bien es cierto que se ha avanzado en muchos aspectos es preciso destacar que aún queda mucho por trabajar y, sobre todo, derribar las barreras discriminatorias que tanto mal hacen a la sociedad actual.

Dentro de este marco y con la urgencia de comenzar a trabajar de forma mancomunada, un grupo de madres de Rosario de la Frontera tuvieron la iniciativa de reunirse con el objetivo de apoyarse mutuamente, intercambiar experiencias y proyectar una posible fundación que permita el mejor desarrollo de sus hijos.

En diálogo conEl Tribuno, la mamá de Juan Segundo Teves, Julieta León, brindó algunos detalles acerca de cuáles son las necesidades que llevaron a este grupo de mujeres a poder realizar esta jornada.

"La idea surge principalmente como mamá. Si bien es cierto que ahora puedo estar más en contacto con las mamás por mi trabajo en la Municipalidad (directora de Primera Infancia), el objetivo principal fue juntarnos con un grupo de madres para que se pueda intercambiar experiencias y conocimientos desde el lugar de cada una", expresó.

Asistencia

"Hay chicos con diagnósticos y edades distintas, pero todas pasamos por lo mismo que siempre está relacionado a la falta de integración, de profesionales en la materia, la contención a la familia y el progreso de la independencia de cada uno de ellos", destacó León.

Cabe destacar que además de madres también participaron instituciones y profesionales que a diario trabajan con personas con capacidades diferentes.

Ejemplo de ello es la casa Sol Día, profesoras de deporte e inclusión como así también maestras especiales.

"No hay un lugar que pueda nuclear a las familias y también hace falta un centro en la ciudad que reciba o integre a los chicos. Faltan profesionales para que ellos puedan afrontar la vida diaria. Pero hay que resaltar que hay una calidad humana impresionante. La idea es que nos juntemos una vez al mes y hablar de los temas que nos competen a todas como la sexualidad, la autonomía. La taza de discapacidad en Rosario de la Frontera es muy alta y no es lo mismo luchar sola que en grupo. Si no empezamos nosotros a cambiar la mirada hacia nuestros hijos, es difícil que la sociedad lo haga. No son niños, sino personas con dificultades que se deben integrar a la comunidad como cualquier otra, poniéndole límites y teniendo obligaciones pero nos faltan herramientas para ayudar a nuestros hijos", agregó León.

La primera reunión fue un éxito y alentó a seguir con la idea de conformar una fundación. Por lo pronto las madres agradecieron el apoyo del intendente Gustavo Solís

El abordaje de una especialista

La especialista que estuvo a cargo de realizar este primer taller fue la especialista Viviana Rodríguez, terapeuta ocupacional oriunda de Rosario de la Frontera, pero que actualmente trabaja en la provincia de Buenos Aires en un centro especial al que asisten chicos con distintas problemáticas relacionados al trastorno del espectro autista (TEA).

“Viviana nos dio algunas ideas para que en algún momento las podamos implementar acá. Se llaman talleres protegidos, donde se los prepara a los chicos para insertarse en la sociedad, con los mismos derechos y obligaciones que todos, con su uniforme y horario a cumplir. Se fortalece principalmente lo que ellos tienen débil. Por ejemplo a los chicos con TEA se los hace trabajar en serie, una característica propia de ellos. Es una profesional muy capacitada y predispuesta a que vayamos encontrando alternativas positivas”, aseguró León.