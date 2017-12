Pablo Robles: "Buscar el propósito y despertar la intuición"

Pablo Robles es un ingeniero electrónico experto en Telecomunicaciones que hace menos de dos años decidió liberarse, "soltar" una vida de trabajo intensa en compañías multinacionales con constantes viajes alrededor del mundo, cargos altos y sueldo abultado para fundar una pyme personal, interior, y hacer, tal vez, el viaje más largo y profundo de que una persona sea capaz: la búsqueda de su propósito en la vida. Se preguntó por qué y se entrenó para el cómo en la incesante búsqueda de la felicidad. Absolutamente entrenado, este salteño que se convirtió en un apreciado instructor a nivel nacional, brindará en Salta un curso de dos días: 16 y 17 de diciembre, para entrenar la mente y desarrollar la intuición natural a través del método de José Silva Ultramind ESP System.

¿Cómo te saliste de lo convencional para hacer este camino?

Trabajé en una multinacional en Buenos Aires 10 años con todo lo que eso significa, pero decidí volver a Salta motivado por un cambio de estilo de vida más familiar por la llegada de mi primer hijo. Claro que dejar todo eso requirió una preparación previa. Muchos compañeros cuestionaron mi decisión, otros querían hacer lo mismo que yo, pero no tuvieron el coraje. Me siento orgulloso de lo que hice porque el éxito no se relaciona con lo económico, con el nivel social y el qué dirán, sino con cumplir un propósito en la vida, tener un por qué para buscar el cómo.

Entrenamiento 16 y 17 de diciembre en Vicente López 146, de 9 a 13 y de 14.30 a 19. Para más informes: 3876024409. La web: www.ultramindsudamerica.com Para todas las edades.

A casi dos años, ¿cómo te fue?

Muchas cosas buenas llegaron a mi vida. Poder disfrutar de lo que uno hace es un trabajo al revés: pagarías por hacerlo. Le voy sacando años a mi vida. Siento que hago aportes que ayudan a transformar la vida de otros, porque el éxito de otros es mi propio éxito. Durante años me capacité en programación neurolinguística, control del estrés, manejo de las emociones, terapias energéticas, consultoría psicológica en la UTN, en todos los cursos del método Silva y me formé como instructor.

¿En qué se basa el entrenamiento mental que impartís?

Son espacios de reflexión. La gente está con los ojos abiertos haciendo sus cosas, pero está dormida, actúa por inercia, sin pasión. El cambio se puede presentar por un quiebre en la cotidianeidad como un accidente o una enfermedad que te lleve a la reflexión, pero también se puede cambiar dándose permiso a la reflexión sin necesidad de quiebre. Eso es lo que ofrezco: un camino hacia uno mismo, una ruta al propósito personal, a veces nos muestran el éxito como un logro y cuando alcanzamos ese logro no tenemos felicidad porque el logro no está conectado con el propósito personal.

¿Quiénes se pueden entrenar?Personas de todas las edades y de ambos sexos, no se necesita ninguna experiencia previa y los resultados se obtienen en el mismo curso, eso está garantizado o devolvemos el dinero.