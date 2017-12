Su hermano desapareció hace 5 años y ella continúa la búsqueda desesperada

Una mujer oriunda de un paraje de Tolombón, localidad ubicada a 16 kilómetros de Cafayate, busca desde hace 5 años a su hermano Juan Carlos Cruz (hoy de 47 años) desaparecido de una sala de internación del hospital San Bernardo, el 2 de diciembre del 2012, según ella misma señaló en una comunicación telefónica con El Tribuno.

Desde entonces, buscó por todas partes, inclusive deamubló por las calles de Salta Capital, casa por casa, barrio por barrio para dar con su paradero. Según Alicia Lucía Cruz “conversó con todos la gente en situación de calle de la capital, de Atocha y los barrios del norte de la ciudad”.

Visitó las márgenes de los ríos Arenales, Vaqueros, Wierna, y buscó debajo de todos los puentes sobre los ríos mencionados, en el trayecto de las vías del ferrocarril, desde Atocha a Castañares, despertando de su sueño etílico a cada linyera de los barrios del oeste de la capital, donde abundan las ranchadas (junta de gente sin techo). Pero los esfuerzos fueron vanos, según describió a El Tribuno cuando apenas desapareció su hermano.

Algunas vagas referencias le hacen pensar que se halla en cercanías de Atocha, lugar que le recuerda a sus orígenes vallistos. Alicia Lucía Cruz relató: “Todavía creo que Juan Carlos está vivo, por eso todos los años llamo y le recuerdo a todos que lo sigan buscando”.

“El es el ‘sullca’ (en quechua el más chico, el menor, el más querido) de mi madre y a la vez es la cruz de mi suerte, es la carga impuesta por el destino”, se quejó Alicia.

“Yo voy en ese vía crucis, víctima de la indiferencia y hasta me creen que estoy loca. Fui a la Policía, me entrevisté con el gerente del hospital. He mendigado pasajes, hago dedo y cuántas cosas más para hallarlo, pero no puedo sola”.

“Desde el 2 de diciembre del 2012 que lo estoy buscando en forma desesperada”. La desaparición de su hermano significó para Alicia el momento más triste de su vida. “Mi hermano es el último hijo de mi madre, Regina Cruz. El sullca es mucho más que el último hijo. Yo ante él no soy nada, y frente a mi madre estoy desgastada, no puedo mirarla siquiera”.

“La cantidad de gente que vive sin techo, abandonados de la vida, aturdidos por la droga y el alcohol, niños adictos, mujeres vendiendo su cuerpo por un paco, pero no he podido ver a mi hermano y ya no sé qué pensar. ¿Se habrá fugado de verdad, o lo usaron para otros fines?”, se preguntó en la primera entrevista realizada por este medio en el 2012.

“¿Qué pasó esa mañana en el hospital San Bernardo?. Nadie quiere decírmelo, nadie quiere buscarlo. Somos pobres, estoy sola pero no me rindo. Quiero la verdad, aunque sea dura”.

Juan Carlos Cruz sufrió una grave caída que le produjo un trauma cerebral grave. Derivado desde el hospital de Cafayate ingresó el día 1 de diciembre y horas después desapareció. Alicia Lucía Cruz continúa en la búsqueda de su hermano, hace 5 años que no sabe nada de él, y no pierde la esperanza de algún día encontrarlo.