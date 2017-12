El duro mensaje de Maradona a la Selección de Sampaoli tras finalizar el sorteo 

El técnicoDiego Maradonacriticó este viernes, en plena transmisión oficial del sorteo del Mundial de Rusia 2018, el juego de la Selección argentina de fútbol, lo que motivó la respuesta con altura del entrenador albiceleste Jorge Sampaoli, que señaló que cuenta en el plantel con “el mejor jugador de la historia”.

“El grupo de Argentina es bastante accesible por los rivales que le tocaron”, reveló Maradona acerca de las selecciones de Islandia, Croacia y Nigeria, equipos a los cuales tendrá en el Grupo D.

Enseguida, el astro se mostró muy crítico al hablar del conjunto dirigido por el entrenador Jorge Sampaoli al señalar que “el equipo no está jugando bien y debe mejorar” ante la atenta mirada del técnico argentino y del resto del mundo, que seguía la transmisión oficial por televisión.

Luego, en diálogo con TyC Sports, Sampaoli le respondió con altura al manifestar: “Cuento con la seguridad que tenemos un plantel para pasar de fase y sé que tengo al mejor jugador del mundo, al mejor de la historia”.

Maradona, desde la llegada de Sampaoli a la Selección, no solo criticó la forma en que desembarcó al cargo, sino también el juego del conjunto albiceleste, que logró una agónica clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Tras la última derrota frente a Nigeria, en un amistoso en Krasnodar, Maradona criticó a Sampaoli por “regalar” el prestigio del conjunto albiceleste.

“A mí, los vendehumo nunca me gustaron. Yo no me olvido que estaba en Croacia viendo la final de la Copa Davis y me llamó Sampaoli para que hagamos un proyecto juntos en el Sevilla. Cuando lo llamaron de la selección, se olvidó hasta del nombre de mi vieja. Y con gente que es falsa, mediocre y cree ser más grande de lo que es, no andaría jamás de acuerdo”, afirmó Maradona en una entrevista con el diario Clarín meses atrás.