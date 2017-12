Maradona, muy crítico con la Selección: "No puede jugar tan mal"

El ex capitán argentino remarcó que el grupo de Argentina es "accesible" y también señaló que el equipo no juega bien. Sampaoli le respondió irónicamente.

Diego Maradona, quien tuvo un papel protagónico en el sorteo del Mundial Rusia 2018, consideró que el Grupo D que integra Argentina con Islandia, Croacia y Nigeria es "accesible", pero remarcó que el equipo de Jorge Sampaoli "debe mejorar" y "no puede jugar tan mal como lo está haciendo". Minutos después, a través de sus cuentas en las redes sociales Instagram y Facebook, Maradona morigeró su comentario "picante" realizado tras el sorteo y publicó un mensaje que señala: "Grupo D: Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. Yo espero que Argentina mejore, como lo hicimos nosotros en México 86. Vamos Argentina!!!

Maradona fue el encargado de sacar las primeras bolillas, tras la asignación del Grupo A para Rusia, el país anfitrión. Así, de las manos del "10" salió el papelito azul que mostró a la Selección nacional como cabeza del Grupo D, como así los dos primeros rivales, Islandia y Croacia. La bolilla con el nombre de Nigeria la extrajo el brasileño Cafú.

Vestido con un traje negro, camisa oscura y moño amarillo, Maradona participó durante varios minutos en la extracción de bolillas y fue uno de los pocos ex jugadores que estaban en el centro de la escena que opinó por los micrófonos de la ceremonia sobre el grupo del seleccionado de sus países. Ahí fue cuando se mostró crítico y muy duro con el equipo de Sampaoli, al sostener que "no puede jugar tan mal", tras definir como "accesible, por los equipos que le tocaron" al Grupo D que encabeza la "albiceleste".

Sampaoli le respondió de manera inmediata: entrevistado en la zona del recinto en donde la prensa realizaba los reportajes, el DT afirmó que el Seleccionado "puede mejorar mucho, porque hay plantel para hacerlo", al tiempo que sostuvo que en su equipo cuenta con Lionel Messi, "el mejor de jugador de fútbol del mundo y de la historia".

Maradona había ingresado a la alfombra roja en el Palacio del Kremlin de Moscú una hora antes del sorteo del Mundial de Rusia 2018 y de arranque se mostró muy crítico del simulacro de sorteo realizado días atrás.

"No sé quien inventó eso del repaso de las bolillas del Mundial, es una boludez", dijo el ex astro del fútbol mundial, al tiempo que señaló que se sentía "cansado".

Con voz ronca y palabras muy espaciadas, el gesto contrariado de Maradona contrastaba con la sonrisa permanente de su pareja, Rocío Oliva, quien lo acompañaba en el ingreso el recinto. Cuando caminaba hacia la zona del escenario, se abrazó con Pelé minutos antes del sorteo.

Maradona fue invitado especialmente al sorteo por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La "buena onda" entre Diego y el dirigente suizo comenzó ni bien asumió Infantino en el máximo organismo del fútbol mundial.

El ciclo Infantino arrancó el 26 de febrero de 2016, tras el escándalo de sobornos y corrupción que alcanzó a la cúpula de la FIFA y a dirigentes de varios países, de todas la confederaciones que integran la entidad.

Así, tras décadas de cruces y enfrentamientos con la FIFA, Maradona comenzó a ser invitado a los principales eventos del fútbol mundial y fue incluido entre las "Leyendas" de la FIFA a lo largo de su historia.