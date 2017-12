Los posibles rivales de Argentina después de la fase de grupos

Este viernes se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Rusia 2018, se conocieron los diferentes grupos, horarios y días, pero ya se especula con quién será el rival de cada selección en las series decisivas.

La selección argentina, que comparte grupo con Islandia, Croacia y Nigeria, puede encontrarse con varios escenarios, si es que logra avanzar de instancia.

Si se da la lógica en los grupos (que avancen las selecciones más fuertes), Argentina podría tener un escenario accesible con algunas potencias que no terminen primeras en sus zonas.

Si Argentina se clasifica primera en su grupo jugará contra el segundo de la zona C, que podría ser Perú. En cuartos se mediría contra el ganador del 1° de la zona B y el segundo de la A. Rusia, cabeza de serie por ser organizador, puede quedar segundo en su zona. Portugal podría ganar la zona B ante España o viceversa.

En semifinales, y jugando a que Suecia deja segunda a Alemania en su grupo, se cruzaría contra Polonia o el conjunto sueco. De allí, a la final. Del otro lado de la llave quedarían grandes potencias: España, Brasil, Francia, Alemania o Inglaterra.

Pero también puede armarse un cuadro más complicado, con rivales de mucha talla: vs. Francia (octavos de final), vs. España (cuartos), vs. Brasil o Inglaterra (semifinal) y vs. Alemania (final).

Para que esto se dé, los equipos deberían clasificarse de la siguiente manera: Argentina (1°), Francia (2°), España (1°), Brasil (2°), Inglaterra (2°) y Alemania (2°), o a la inversa.

También hay una posibilidad de que los germanos sean los rivales en semifinales y los brasileños, en la final. Para esto, si la Argentina termina primera, tanto Alemania como Brasil deberían terminar líderes en sus grupos.

Por último, podría tocarle a Argentina un camino más probable si el argumento se basa en el ranking FIFA. Si se clasifica primera del Grupo D, como se espera, jugará octavos de final ante Perú (11° en el ranking), cuartos de final ante Portugal (3), semifinales ante Alemania (1) y la final ante Brasil (2). Igualmente, en el caso de cuartos de final, también es probable que toque España, ya que si bien está sexta en el ranking, es la favorita a quedarse con el grupo de los portugueses.

Fuente: La Nación