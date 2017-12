Gimnasia, con cirugía mayor en el equipo, obligado a llevarse algo del litoral

Gimnasia y Tiro ya no tiene demasiado margen como para fallar, especular y resignar puntos. Cuando restan solamente tres fechas en el apasionante desenlace de la fase regular del torneo Federal A, el conjunto de Víctor Alfredo Riggio necesita imperiosamente llevarse algo de Corrientes y no marcharse con las manos vacías de su excursión del Litoral, cuando visite a Mandiyú de Corrientes, esta tarde, a las 17, en cancha de Huracán, por la decimosexta fecha de la Zona 4, encuentro que contará con el arbitraje de un viejo conocido para el albo en esta larga aventura de más de seis años del albo deambulando en esta tercera categoría, el chaqueño Miguel Mazón. Si bien esta vez los hinchas salteños se verán imposibilitados de concurrir a Corrientes, el pleito trascendente y fundamental para el futuro de Gimnasia será televisado a través de Salta Fútbol.

El equipo de la Vicente López volvió a evidenciar, en el clásico con Juventud Antoniana del pasado martes por la noche en el Gigante del Norte, problemas en la generación de juego y en el peso ofensivo, aquello que supo pagar en fechas pasadas. Al resignar dos unidades en casa, si bien está tercero y en zona de clasificación (Crucero del Norte se impone por diferencia de gol), Gimnasia no debe dormirse ya que el margen es muy estrecho y solo dos puntos separan a los cinco aspirantes a acompañar al ya clasificado Sarmiento de Resistencia a la próxima ronda, de los cuales solo tres conseguirán el objetivo. En ese furioso pelotón, además del colectivero misionero y el albo, se halla en la misma línea Altos Hornos Zapla (los tres con 23 unidades). Pero el santo acecha un punto por debajo y Chaco For Ever, que tiene el partido pendiente con Crucero, está a solo dos.

Para esta oportunidad, el Tano Riggio decidió aplicar una cirugía mayor cambiando a medio equipo, teniendo en cuenta los que retornan al equipo tras sus sanciones, y también algunos rendimientos que resultaron estar por debajo de lo esperado, sobre todo en los últimos dos partidos.

Jonathan Medina retornará al lateral izquierdo en reemplazo de Nelson Ibarlucea; Nicolás López Macri relevará a Maximiliano López en el carril izquierdo de la zona de volantes; Lautaro Ceratto a Fabio Giménez por el otro sector; mientras que Mauricio Scaglia volverá al once en cuenta de Raúl Poclaba y Luciano Herrera, tras cumplir su sanción, suplirá a Gonzalo Garavano en ataque.



Otra baja, otro desacierto

Como ya lo hizo Juan Barreña hace días, otro futbolista que rescindió contrato con Gimnasia en las últimas horas fue Miguel Alba, también agobiado por una lesión que lo tiene marginado desde hace más de dos meses. El marplatense decidió en común acuerdo con la dirigencia desvincularse. Quedó en evidencia otro desacierto dirigencial a la hora de contratar.

Los suplentes

Aguardarán también por un lugar esta tarde en Corrientes ante Mandiyú: Luciano Palos, Nelson Ibarlucea, Fabio Giménez, Raúl Poclaba, Diego Pascuttini, Maximiliano López, Pablo Agüero y Gonzalo Garavano. Uno de ellos quedará afuera del banco de suplentes.

las formaciones

MANDIYÚ GIMNASIA

J. Jara M. Leguiza

R. Blasco J. Hereñú

J.P. Rodríguez A. Cazula

E. Tarabini G. Zuvinikar

G. Ramírez J. Medina

N. Monje López Macri

A. Pavón M. Scaglia

N. Ferreyra P. Motta

G. Mayenfisch L. Ceratto

J. Sena L. Herrera

M. Fesztein A. Toledo

DT: P. Suárez DT: V. Riggio

Estadio:Huracán de Corrientes

Árbitro:Miguel Mazón (Resistencia)

Hora de inicio:17.Por TV