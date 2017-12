Salta quiere despedirse con un triunfo

La quinta y última fecha del campeonato Argentino de Mayores de rugby llega a su fin esta tarde y su futuro es incierto, ya que en la UAR le bajaron el pulgar. En medio de este panorama poco alentador, el seleccionado salteño, Los Mayuatos, buscará un triunfo en la cancha del Jockey Club ante Córdoba a partir de las 16.30.

Ganar para el representativo provincial será fundamental, porque más allá de lo que pase en el futuro, Salta debe esquivar el último puesto en la tabla de posiciones.

El equipo dirigido por Mariano Huber arrancó con el pie izquierdo en esta competencia, ya que no pudo de local ante Rosario, pese a insistir hasta el último minuto del partido. Los visitantes se llevaron mucho al ganar por 33 a 28.

En la segunda fecha Los Mayuatos se recuperaron en tierras ajenas. Fue ante Cuyo, en Mendoza, cuando logró quedarse con una gran victoria por 27 a 23.

En sus siguientes presentaciones, tercera y cuarta, fue donde peor la pasó Salta. Primero cayó con Buenos Aires por 40 a 24 y ante Tucumán 40-24, el primero en la casa de Las Águilas y una semana más tarde ante Los Naranjas en la cancha del Jockey Club ante una multitud.

Ahora el rival es el conjunto de Los Dogos, un equipo que siempre es difícil, aunque en el último enfrentamiento, también en Salta, fue triunfo para Los Mayuatos.

El plantel de la Unión Cordobesa llega a la provincia con dos triunfos y la misma cantidad de derrotas. Le ganó a Cuyo en la primera fecha en condición de visitante, pero luego cayó ante Tucumán en el Jardín de la República; una semana después triunfó ante Rosario en La Docta y hace siete días no pudo con Buenos Aires en condición de local.

El equipo de Huber

Martín Dahas, Diego Fortuny, Agustín Fernández, Matías Michelena, Francisco Ovejero, Francisco Poodts, Agustín Ellero, Matías Fortuny, Elíseo Morales, Santiago Larrieu, Juan Franco Morosini, Eduardo Gómez Naar, Martín Núñez, Martín Sasarini y Joel Miranda.

Los suplentes son: Franco Giacopo, Ignacio Tobío, Facundo Echazú Molina, Álvaro Prietro, José Chierici, Marcos Ozú, Gastón Frey y Ezequiel García Ascárate.

El entrenador pateó el tablero y sorprende la inclusión de Núñez, un jugador que no integra el plantel de Los Mayuatos desde hace algunas temporadas. De todas maneras, “Tin” es uno de los jugadores más destacados de Universitario y un referente del rugby salteño.

El recuerdo quedará

Este mismo cuerpo técnico y la columna vertebral del actual plantel de Los Mayuatos fue el que el año pasado consiguió un histórico tercer puesto en el Argentino de Mayores. Venció a Rosario, Córdoba y Tucumán e ingresó en el podio de la competencia por primera vez.

Este año, con un nivel un poco más bajo que el año anterior, el seleccionado intentará despedirse con un segundo y último triunfo.