Popeye A prepara su fiesta y los demás le rezan a Uni Rugby

Diciembre ya llegó y junto al último mes del año, las competencias comienzan a despedirse. Es el caso del hockey salteño, al menos en el torneo femenino, donde Popeye A hoy define el título del torneo Honor en su casa, a las 17, y le bastará con un simple empate ante Universitario Rugby, para llevarse el trofeo por decimotercera vez consecutiva.

Gimnasia y Tiro Celeste tiene una mínima esperanza de arrebatarle el campeonato, aunque parezca casi imposible. Antes, las millonarias deberán vencer a Jockey Rojo, a las 15.30, también en la cancha de agua de Popeye, y luego esperar una victoria de las verdes, aunque el equipo de zona norte es un conjunto con proyección a futuro y no ofreció mucha resistencia en el cuadrangular final.

Popeye A, en cambio, no solo terminó invicto en la fase regular, sino que además ya venció tanto a Gimnasia Celeste, como a Jockey Rojo.

Hoy las espinacas cuentan con doce títulos consecutivos y 19 en 20 temporadas.

En las últimas dos décadas, solo un equipo le quitó el trono y fue Universitario en 2004, con la ex Leona Gabriela Aguirre, como gran figura.

“Es una linda presión intentar lograr el campeonato nuevamente. Vivir este cuadrangular durante dos fines de semana hace que el hockey tenga otra dimensión y si bien crecimos como equipo, con puntos muy altos, tuvimos partidos muy parejos como el que empatamos con Gimnasia y Tiro”, dijo días atrás a El Tribuno Mercedes Saavedra, la capitana de Popeye A.

Puede ser histórico

Los espinacas pueden vivir un día de fiesta de principio a fin, ya que en todas sus categorías, de primera a séptima, los diferentes planteles de Popeye son líderes y dependen de ellos para cosechar los títulos colectivos.