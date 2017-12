Juventud recibe a Zapla, con la exigencia de sumar de a tres

El partido de esta noche entre Juventud Antoniana y Altos Hornos Zapla, que se enfrentarán desde las 20.30 en el estadio Padre Martearena, concita un interés mayúsculo, porque los tres puntos juegan un rol esencial en el futuro de ambos equipos. Y en vistas a este enfrentamiento, el DT del santo, Víctor Nazareno Godoy, dejó la siguiente impresión: “Frente a Zapla va a ser un partido importantísimo para nosotros. Somos conscientes de que es un partido que debemos ganar porque nos pone en zona de clasificación y después tendremos otros dos cotejos sumamente difíciles, como lo son frente a Sarmiento en Chaco y Crucero del Norte en Salta. La primera final es mañana (por esta noche) y entendemos que debemos jugar y dar todo. Hay que salir a hacer las cosas de la mejor forma para sumar los tres puntos y bien. De esa forma podremos salir con otro ánimo para el viaje del plantel a Chaco”.

Fue oportuno hacerle ver al DT antoniano que Juventud no necesitaba llegar tan apremiado en esta instancia del torneo por la clasificación.

“Todos trabajamos para tener otro presente, para tener una tranquilidad en esta época del campeonato. El único equipo que está tranquilo es Sarmiento. Después somos cinco o seis equipos que estamos todos juntos. Es un campeonato parejo, donde nadie ha mostrado nada. Salvo Sarmiento, que no tiene presión de nada. Es el único que marcó una diferencia en cuanto a puntaje y no en el juego, desde mi punto de vista. El partido que jugamos con ellos acá nos ganaron por medio de una pelota parada y después fue todo muy parejo. Los dos hemos tenido situaciones claras de gol, pero los restantes equipos que peleamos por una clasificación estamos todos parejos y no se ha mostrado nada diferente”, señaló Godoy.

El entrenador pidió aclarar interpretaciones con respecto a declaraciones que realizo en otros medios por el tema de los hinchas. “Yo creo que siempre se me cambian las cosas. En primer lugar si me expresé mal lo quiero aclarar. No fue ese el mensaje que en realidad quise dar. Simplemente dije que la gente no nos ha acompañado hasta este momento y tendrá sus razones. Pero yo no tengo absolutamente nada, todo lo contrario con el hincha de Juventud, con el que asiste a la cancha. Nunca reproché nada ni voy a reprocharle nada al hincha, porque sé la situación que se vive desde hace varios años en el club”, manifestó Godoy, para luego agregar: “El real mensaje fue que necesitamos más que nunca que el hincha asista a los partidos de local. Tenemos tres partidos importantes. Necesitamos del hincha para que podamos lograr la clasificación, y después lo otro que viene es algo más simple, porque lo encararemos de otra forma. Por ahí se malinterpretaron mis palabras, porque nunca le falte el respeto al hincha”.

El enojo del DT santo apuntó a un par de medios. “Yo creo que hay un par de medios que desde el primer momento que llegué quisieron enfrentarme con el hincha de Juventud. Yo hago mi trabajo todos los días para cambiar esa imagen. Y tengo la mejor onda con el hincha, me debo al club, me debo a la hinchada, que son los que tienen un sentimiento especial por Juventud y nosotros trabajamos porque nos sentimos hinchas de Juventud y nos debemos a este club”, cerró.

JUVENTUD ZAPLA

D. Pave M. Cabrera

A. Bellone J. Méndez

J. Antunes H. Villanueva

G. Menéndez M. Zelaya

C. More E. Martinich

J. Angulo N. Aguirre

C. Medina F.Tello

J. Iturrieta M. Britez Ojeda

R. Gómez W. Cuevas

G. Ibáñez P. Acosta

G.Balvorín R. Robledo Correa

DT: V. Godoy DT: H. Zingariello

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Luis Lobo Medina

Hora de inicio: 20.30