Sin grupo de la muerte, pero cuidado con los octavos

La primera fase del Mundial de Rusia 2018 tendrá como plato fuerte Portugal - España, mientras que el resto de los candidatos al título no quedaron en grupos excesivamente complicados, pero con el peligro de los cruces de octavos si cometen algún error, según el sorteo celebrado ayer en el Palacio del Kremlin en Moscú.

Alemania, actual campeón mundial, integrará la zona F, que si bien sería exagerado considerarlo como el “grupo de la muerte”, sí resulta incómodo por contar con Suecia, verdugo de Italia, México, líder de la Concacaf, y Corea del Sur.

En tanto que otros candidatos como Brasil y Francia, cabezas de serie de los grupos E y C, respectivamente, y España, integrante del B, recibieron noticias más tranquilizadoras.

El sorteo benefició a algunos y perjudicó a otros. Además determinó que Rusia abrirá el Mundial el 14 de junio contra Arabia Saudita, dirigido por el argentino Juan Antonio Pizzi, en el Luzhniki Stadium. Uruguay y Egipto completan ese grupo A.

La Celeste, con muchas chances de acabar como primera de grupo, debutará ante Egipto de Héctor Cúper. Si bien el grupo parece asequible, en el horizonte de octavos están Portugal o España, dos favoritos de la llave B que completan Marruecos e Irán.

En un principio, Alemania no la tendrá fácil, ya que debutará frente a México. Luego enfrentarán a Suecia y cerrará su participación en la fase de grupos contra Corea del Sur.

Asimismo, Brasil tendrá como rivales en el grupo E a Suiza, Costa Rica y Serbia, pero deberá recorrer 7.400 kilómetros en la fase inicial. El equipo de Tite es el favorito para acabar primero, pero no podrá permitirse ningún error, ya que en octavos podría tener que enfrentarse con Alemania.

Francia es el favorito en el grupo C, con Australia, Perú (de Gareca) y Dinamarca, y si franceses o argentinos no cumplen con lo previsto podrían chocar en octavos.

España abrirá el campeonato contra Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo. Después jugará contra Irán y cerrará la primera fase contra Marruecos. La Roja evitará además jugar contra una de las grandes favoritas al menos hasta cuartos, aunque podría encontrarse con Uruguay en octavos.

Colombia tuvo suerte al formar parte del grupo H junto a Polonia, Senegal y Japón. De clasificarse entre los dos primeros chocará contra el primero o segundo del grupo G, formado por Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra.

En un principio los candidatos de cada grupo para clasificar a octavos serían Rusia y Uruguay (A); España y Portugal (B); Francia y Dinamarca (C); Argentina y Croacia (D); Brasil y Suiza (E); Alemania y México (F); Bélgica e Inglaterra (G), y Polonia y Colombia (H).

Pero esto es fútbol, un deporte que siempre da sorpresas, así que puede pasar cualquier cosa. Lo cierto es que 32 equipos buscarán quedarse con el título; una tarea que no será sencilla, no solo por la exigencia deportiva sino por las largas distancias que deberán recorrer en tierras rusas.