Homenajes y un especial a Carlitos Balá

Luego de eliminar a Consuelo Peppino en el voto telefónico, Jey Mammon y Laura Oliva salieron a la pista para homenajear a Carlitos Balá, quien formó parte del cierre de la coreografía y generó la emoción de todo el estudio. “Carlitos es parte grande de la televisión argentina. Creo que entendieron la esencia del homenaje. Quizás se me hizo un poco extenso, pero me gustó mucho”, analizó en la ronda de devoluciones Ángel De Brito (8). “Tenerlo a Carlitos es una emoción para todos. Me encantó la idea, estuvo muy bien logrado el musical. Todo estuvo perfecto”, destacó Carolina “Pampita” Ardohain (10). “Fue una coreo sumamente evocativa. Estuvieron inspirados, me encantó el homenaje”, coincidió Moria Casán (voto secreto). “Es un honor verlo a Carlitos. Me gustó mucho, estuvo muy lindo”, completó Marcelo Polino (8). Total: 26 puntos.

Mica no pudo

Mica Viciconte y Jorge Moliniers fueron la segunda pareja de la noche, con un homenaje a Charly García. En la previa, Mica contó el “despiste” por el cual no pudo salir en la foto grupal de los personajes del año de la revista Gente, y antes de la coreo olvidó las “partituras” necesarias para su performance. Luego, De Brito (1) fue el primero en dar su devolución con un comentario sarcástico: “¡Qué semana venís teniendo, Mica! No me gustó nada. Fue todo fallido”. Pampita (8) tuvo otra mirada: “A mí me gustó que hicieran algo distinto. A Mica la vi fuerte y aguerrida. Para mí, estuvo bastante bien”. Moria (voto secreto) también quedó encantada: “Me fascinó. El desconcierto inicial por las partituras me generó una intriga. ¡Maravilloso! Gran evolución de Viciconte”. En tanto, Polino (0) fue lapidario: “A mí no me gustó nada. ¿Para qué querían esas partituras? Fue un disgusto”. Total: 9 puntos.



La Bomba Salomé

En tercer turno, acompañada de Facundo Arrigoni, Gladys “La Bomba Tucumana” rindió tributo a Lía Crucet. Previamente, dio detalles del reencuentro “fogoso” con su novio, y contó que le gustaría cantar a dúo con La Princesita Karina. “Me encantó que le hagan un homenaje a Lía, pero lo tuyo, Gladys, me pareció espantoso”, afirmó De Brito (0) en la ronda de devoluciones. Molesta por la comparación con Melina Lezcano, La Bomba aseguró que en su tributo a Valeria Lynch la cantante de Agapornis hizo playback. “Igual no bailaste nada. Fue espantoso”, retrucó el periodista. Por su parte, Pampita (6) consideró: “Le salieron bien los pasos de Lía, pero me gustaría que La Bomba baile un poco más. Además, el truco final tiró para abajo”. Moria (voto secreto) enfatizó: “Esta señora da un master de lo que es ser una show-woman. Hizo todo fabuloso. Estoy hipnotizada”. Por último, Polino (7) cerró: “Me gustó el merecido homenaje a Lía, aunque hubo cosas que no me gustaron”. Total: 13 puntos.