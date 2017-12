Luis Brandoni renunció a la Asociación Argentina de Actores

La relación entre Luis Brandoni y la Asociación Argentina de Actores no era la mejor desde hacía tiempo. Las diferencias ideológicas los habían distanciado enormemente. Ahora, luego de haber criticado fuertemente a la entidad por su defensa a Víctor Hugo Morales, el actor decidió renunciar.

El fin de la relación entre Brandoni y Actores no es sorpresivo. Días atrás, el actor expresó su total repudio al comunicado emitido por la entidad presidida por Alejandra Darín, en defensa de Víctor Hugo Morales, quien fue despedido de C5N por el ahora ex Grupo Indalo.

“Huele demasiado a censura y proscripción, a falta de libertad de expresión”, denunció la entidad frente al despido del periodista uruguayo.

Furioso, Brandoni respondió al tema durante una entrevista radial: “Es una mamarrachada kirchnerista. De hace unos años a esta parte la AAA son la Asociación Kirchnerista de Actores, con lo cual no me representan hace mucho”.

“Hablar de proscripciones y censura es un disparate. Se metieron con el tema de Víctor Hugo, de Milagro Sala, de Santiago Maldonado, pero no los escuché hablar nunca de Canal 9 que hace años que no tiene una ficción. Víctor Hugo tiene muchísimas razones para quejarse, manifestarse y reclamar lo que le corresponde, pero ellos son un sindicato, no tienen por qué meterse en eso” disparó.

Además, describió a la Asociación e indicó que “son militantes kirchneristas y ahora se quedaron afuera del poder con ese mamarracho de la ley del actor”.

Con la tensión en el aire, el actor de 77 años decidió poner fin a su condición de socio de la entidad, que fue informada a través de un comunicado.

La carta de Luis Brandoni a la Asociación Argentina de Actores:

“El motivo de esta carta es informarlos de mi decisión de renunciar a mi condición de socio de la entidad.

Claro está que esto no implica que vaya a afectar mi obligación de efectuar los aportes a la organización sindical y a la obra social que, como sabemos, es obligatorio.

Lo que sí quiero dejar en claro, es que desde hace ya años no me siento representado por los afiliados dirigentes de la institución.

Queda para mí el orgullo de mi pertenencia con el número 2.746 del año 1962, el honor de haber ejercido el cargo de Secretario General desde noviembre de 1972 al 9 de diciembre de 1983; y entre noviembre de 1996 y el 9 de diciembre de 1997. En ambos casos en forma Ad Honorem, tal como establecía nuestro estatuto.

Y finalmente, quiero manifestar el alivio que es para mí, relevarlos de la ominosa carga que significó para todos ustedes, el hecho de ser un afiliado de esta institución.

Los saluda con respeto.

Luis Brandoni”