Marcela Tauro, amor con Martín Bisio, su novio 20 años menor

“No me importa la diferencia porque no me fue bien con los tipos de mi edad”, dijo la periodista a la revista Paparazzi sobre su noviazgo.

A un año de iniciar su romance con Martín Bisio (32), Marcela Tauro (52) está enamoradísima... y no lo oculta. Incluso, comparte su felicidad con su hijo, Juan Cruz (11), quien le dio el visto bueno al noviazgo de su mamá con el joven rosarino y hoy están los tres disfrutando de sus primeras vacaciones ensambladas en Punta Cana.

Relajada en la playa, la panelista de Intrusos no sólo exhibió su amor con Martín, sino que dejó al descubierto un cuerpazo, tanto en bikini como una sensual malla enteriza ¡que le quedaba pintada!, según la nota publicada en Paparazzi.

Con el corazón contento y lejos de los prejuicios, Marcela le restó importancia a los 20 años de diferencia que se lleva con su novio. “No me importa porque la verdad no me fue bien con los tipos de mi edad. Y Martín es un tipo joven, pero con el alma de un hombre adulto... Es un caballero como los de antes”, dijo Tauro. Y destacó el bajo perfil que cultivó Bisio, durante estos trece meses de relación: “Es cero cholulo, eso es una de las cosas que más me gustan de él. No le interesa ir a eventos, no conoce a los famosos... ¡me encanta! Cuando estamos juntos soy una mina con una vida totalmente normal”.