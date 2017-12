La prohibición a Lolo Rossi y Hugo Ávila para entrar a ShowMatch aumenta la crisis

La crisis que vivióMarcelo Tinellitodo el año con el Grupo Indalo, y que estalló en lo judicial y en lo personal, aún no termina.

Hugo Ávila y Lolo Rossi, emblemáticos jefes de coreógrafos de Ideas del Sur, tienen, literalmente, la entrada prohibida al programa por orden de los socios del ex Grupo Indalo (ahora Grupo Ceibo).

Igual, Tinelli ya planea su productora independiente. Habrá Bailando 2018 y 2019 y un regreso a las ficciones.

Fabián Doman usó su cuenta de Twitter para explicar el nuevo escándalo que tiene al Grupo Ceibo (ex Indalo) como protagonista y que salpica a Ideas del Sur, ShowMatch y sus empleados. Cambios abruptos, reclamos por falta de pago de sueldos, cartas documento y prohibición para entrar a La Corte.

“Volvió el cabaret a ShowMatch. Además de Lolo y Hugo también tienen la entrada prohibida al programa Cinthia Vargas también responsable de coaches- y María Calatayud. Todos reclaman pagos y enviaron CD”, arrancó el periodista.

Por último, el periodista contó que desde Ideas del Sur (que sigue dependiendo de el ex Grupo Indalo) le dijeron: “Los taxistas hoy vuelven a reclamar a la puerta de La Corte, porque no les pagó la empresa. Ideas les pago pero depositó la plata en una cuenta embargada (de los taxistas)”.