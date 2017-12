La solidaridad cumplió el sueño de los chicos del Lote 75

Un simple llamado a la solidaridad fue suficiente para que el profesor de idioma wichi, Néstor Elio Fernández, pudiera juntar manos y corazones que se abrazaran a su sueño de hacer una fiesta grande de fin de año para los alumnos de la escuelita que funciona en el patio de tierra de su casa, en el Lote 75 Tierras Fiscales de Embarcación.

Fue el 4 de noviembre cuandoEl Tribunoconvocó a los cultores de la filantropía, a esos amantes de las causas nobles, esas que todos creen perdidas, para ayudar con alimentos, animación y la impresión de remeras para los 60 alumnos con la inscripción Nafwajfwaj (najuajuaj, se pronuncia), que es el nombre de la escuelita de Elio y que significa "niños pequeños" en idioma wichi. Y la fiesta fue un éxito.

"Ante todo quiero agradecer, es muy emocionante que haya gente que uno no conoce y que tengan fe en lo que hacemos con mi hermana Dorita en esta escuelita que abrimos hace dos años en el fondo de nuestra casa y que año a año crece. La fiesta estuvo muy linda, el tiempo nos acompañó con mucho calor, sofocante; vinieron hasta este lugar lejano en el norte muchos particulares desde Salta para colaborar. Una comitiva de familias trajeron las remeras que hizo imprimir la ONG Haciendo lío Salta, y otras donaciones, porque lamentablemente la gente de la ONG no pudo estar con nosotros porque nadie quiso facilitarles un medio de transporte. Así que también quedaron bolsones con ropa y regalos para los chicos en Salta que de alguna forma veré cómo traerlas", comentó Elio.

En el encuentro de fin de año de la escuelita de idioma wichi hubo alrededor de 120 chicos con sus mamás y otros vecinos que hicieron un total de 200 personas. Desde Orán no falló a la cita Pamelita Producciones con los personajes de Disney. "Los chicos estaban sorprendidos, sus caritas llenas de alegría y de agradecimiento, algunos lloraban de emoción porque nunca vieron algo así. Muchos me felicitaron por esta fiesta que nunca soñaron tener los chicos de esta comunidad wichi, pero quiero aclarar que todo fue posible por el compromiso de los particulares, fue el fruto de la solidaridad que es un milagro en la vida de los pobres", expresó el maestro wichi, un hombre sobresaliente por sus valores, preparación y convicciones, que levanta incansable la antorcha de su lengua india desafiando a los vientos del olvido y la indiferencia.

Anunció que "el año que viene sigue la escuelita los sábados, con más fuerza que nunca gracias a la ayuda de los particulares y del Gobierno nacional que nos envió materiales. Ahora en las vacaciones nos vamos a dedicar a construir dos baños y la cocina para esta escuelita y necesitamos la ayuda de particulares y empresas para levantar las paredes, sobre todo necesitamos cemento y arena, porque tenemos una bloquera para fabricar nosotros los bloques. Eso nos ayudaría mucho".

Para colaborar:la escuelita funciona los sábados por la tarde en Embarcación, en el Lote 75, calle 4, medidor 105, casa de la familia Fernández. El teléfono de Elio es 03878 - 15344201.

"Nuestro principal problema es que no tenemos agua en esta zona de Embarcación; dependemos de la bomba que saca manualmente agua o a través de energía solar, pero no tenemos agua en las casas, la Municipalidad puso una cañería por el medio de la comunidad del lote 75 pero no hay agua domiciliaria en la mitad de la comunidad porque no hay presión, así que la canilla que está en mi casa, conectada con mangueras, nos da agua escasamente que tampoco está tratada, lo cual es un peligro para la salud", explicó Elio Fernández.

En esta situación caótica con el servicio de agua, que es una característica de muchas comunidades de la provincia, se encuentran aproximadamente 150 familias del Lote 75 Tierras Fiscales de Embarcación.

Busca una labor en las comunidades

Elio Fernández no puede asumir los costos del transporte a El Galpón.

El profe wichi está dispuesto a poner la vida para que el wichi no muera. Y con esa fuerza llegó este año a la 43ª Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, donde presentó su diccionario wichi. Es profesor de idioma wichi también en El Galpón, departamento Metán, donde la comunidad Samuel Canaleja pugna por recuperar su idioma nativo. Néstor Elio Fernández quiso manifestar en esta nota que si bien ama hacer su labor en El Galpón, el costo del transporte que por mes ronda los 5 mil pesos está haciendo mella en su rudimentaria economía. “Espero que la Agremiación Docente y el Gobierno provincial vean este tema, porque somos muchos los docentes que viajamos a trabajar y no tenemos sueldos que soporten tanto costo”, explicó.

Como solución, Elio dijo: “Quisiera que me faciliten el transporte a El Galpón, que no lo tenga que pagar yo, o bien trabajar en el departamento San Martín integrándome al IPPIS o al Ministerio de Asuntos Indígenas para trabajar. Yo conozco las necesidades y la idiosincrasia de las comunidades porque soy uno de ellos”.