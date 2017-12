Sáenz destacó que en dos años la ciudad no se endeudó

Ayer se cumplieron dos años de gestión de Gustavo Sáenz al frente de la intendencia capitalina. En materia de las finanzas públicas, el intendente destacó que el municipio no recurrió al endeudamiento para concretar obras. Remarcó que en este tiempo se lograron 2.000 millones de pesos para ejecuciones de trabajos en el centro y en barrios de la ciudad. La Nación giró esos recursos con carácter de no reembolsables, por lo que no implican devolución para los salteños.

"Por primera vez en décadas podemos decir que hay un municipio saneado, donde se pagan los sueldos a tiempo y no existe endeudamiento público", expresó el jefe comunal.

En el terreno social, Sáenz también ponderó el plan de reconversión de carreros. Desde agosto se prohibió utilizar los caballos para actividades comerciales en Salta. A las 224 familias que se dedicaban a esa actividad se les propusieron distintas alternativas. Unas recibieron motocargas (100) y 21 personas se sumaron a los equipos de espacios verdes.

Desde el Centro Cívico Municipal detallaron que se invierten 53 millones de pesos en el barrio Gauchito, donde se realizan trabajos de red de agua y cloaca, cordón cuneta, iluminación, equipamiento urbano y un espacio NIDO (Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades).

En barrio Bicentenario se ejecutan redes de agua y cloaca, cordón cuneta, iluminación, equipamiento urbano y espacio NIDO por un total de 35 millones de pesos.

Villa Floresta, a su vez, logró 114 millones de pesos para un sistema pluvial, una red peatonal y vial, equipamiento urbano, otros trabajos. Con obras similares, para Villa Juanita se asignaron 190 millones de pesos.

El jefe comunal remarcó el plan del área centro, cuyos trabajos empezaron en la calle Juramento desde el Paseo Gemes a Caseros y en Caseros desde 20 de Febrero hasta Mitre. Son 64 cuadras del centro en las que se cambio el total de la red de agua y cloacas, ejecución de ductos para posterior soterramiento y se apunta a un criterio de accesibilidad universal.

Para reducir las inundaciones en la temporada de lluvias, se planteó la construcción de cuatro represas en los campos militares y una cisterna en plaza Gurruchaga. Este último punto ya se empezó a ejecutar, así se permitirá la captación de agua.

"Hemos logrado muchas cosas para beneficio de los salteños en poco tiempo y para mí es muy satisfactorio poder cumplir con la palabra empeñada. Muchas otras tareas están en ejecución y otras tantas quedan por hacer. La política de esta gestión es trabajar para darle mayor calidad de vida a los vecinos y que todos los salteños tengamos las mismas oportunidades", definió Sáenz al dar un balance de su gestión.

En cuanto a las condiciones de las calles, informó que se amplió y modernizó la maquinaria de la planta Asfáltica y Hormigonera. De ese modo, se logró mayor agilidad y calidad en los trabajos. "Pavimentamos 500 cuadras, se realizaron trabajos de bacheo por 300 mil metros cuadrados en toda la ciudad", detalló.

En cuanto a higiene urbana, desde el CCM indicaron que se implementó el programa Descacharrate, con el cual se distribuyen semanalmente 30 contenedores (120 mensuales) para depositar residuos de mayor porte. Desde julio a noviembre se retiraron 3.000 toneladas de residuos. En ese mismo sentido, se realiza el programa de Descacharrado, con el cual se retiraron más de 4.000 toneladas de residuos de gran porte en los diferentes barrios de la ciudad puerta a puerta.

Durante el 2016 se aplicaron más de 500 infracciones a los dueños de baldíos en mal estado y se procedió a la limpieza del 60% de los mismos (300 aproximadamente).

Durante el 2017 se llevan aplicadas 300 infracciones y se limpiaron el 80% de estos.

Oficios y emprendedores

La formación y la asistencia a los emprendedores también formó parte del balance del intendente Gustavo Sáenz. En la Escuela de Artes y Oficios, durante estos dos años, asistieron alrededor de 3.500 personas. En la Escuela Municipal de Administración se capacitaron 2400 empleados municipales.

Por otra parte, unos 1.076 emprendedores se sumaron a las ferias barriales que se realizan en distintos puntos de la ciudad. Se armó un convenio para hacer dichas ferias de manera controlada y mejorándolas.

Se inscribió a la Municipalidad de Salta en el registro nacional de incubadoras para emprendedores y se financió a personas por 700.000 pesos.

La Cooperadora Asistencial entrega 122 mil raciones diarias aproximadamente de la Copa de Leche, en 191 escuelas primarias, secundarias y de educación técnica; y 157 merenderos e instituciones formales.