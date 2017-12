Que sea un baño de "agua bendita" para el sufrido Central Norte

Los hinchas de Central Norte imploran que la torrencial lluvia que castigó ayer y que se volvió parte de un capítulo épico en el “Luis Güemes” para las inolvidables páginas del club, sea un manto de agua bendita (no santa) que impregne en el césped, en la casaca negra azabache, en los cuerpos, la sangre y las venas de jugadores e hinchas del sufrido cuervo.

Los fieles del color negro ruegan porque el líquido elemento que dejó engripado a más de un ferviente seguidor, ese que secó su ropa en el cesar de la precipitación, los bañe de buenos augurios. Porque ayer ese hincha, no sin antes sufrir, fiel a su estigma, terminó explotando de una felicidad absoluta y desbordante tras el último penal contenido, pero sabe que eso no es suficiente. El pueblo azabache necesita el ascenso que se le viene negando, pero esta vez recibió una bendición de la naturaleza que, esperan, sea la señal divina.

Ante casi 7 mil almas en su cancha, Central se metió en la final por el ascenso al Federal A en otra dramática definición por penales que tuvo a Maino como héroe, tras vencer con personalidad y decisión en los 90 minutos 2 a 0 a un Pellegrini que llegaba con el copete arriba tras el buen partido de ida.

El local arrancó como una furia desde el minuto uno, con ímpetu, con aceleración constante, pero sin desesperarse; sobre todo, con paciencia y aplomo a la hora de elaborar juego. Tal es así que el primer grito llegó por esa vía: a los 7 minutos, una sucesión de toques terminó con un centro de Guzmán desde la derecha que alcanzó a conectar Puntano con un perfecto cabezazo que dejó atornillado y en posición de “estatua” al Gato Pérez.

El gol tempranero fue fundamental para el local. Porque no llegó a consumirlo la desesperación, porque le permitió tomar parcialmente el control del partido y el tiempo ante un Pellegrini que no mostró los notables atributos del juego de ida, pero que no por eso renunció a atacar y a plantársele a Central de contra, generando esporádicamente situaciones de peligro a medida que comenzaba a soltarse. Como a los 18’, cuando Maino salvaba su arco en una arremetida de De Pauli, como anticipando que se vestiría de héroe en el final, como hacía diez días atrás ante Talleres de Perico. Pero la enjundia de Central fue mucho para un peye por momentos timorato, que jugó como una auténtica final los primeros 90 minutos, pero que le faltó ese fuego sagrado en el sprint final. Para colmo, Puntano estaba picante; además del gol, marcaba, ordenaba, pivoteaba, asistía, leía el partido y de sus pies nació la claridad. Antes del final del primer tiempo, hasta el epílogo del juego, el partido adoptó matices novelescos: la lluvia torrencial, la posible suspensión, el rostro ensangrentado de Armella por un corte, Puntano jugando con el codo desplazado. En el medio, ante tanta insistencia azabache, llegó el “blooper” del Gato Pérez, quien no pudo controlar un intento de centro muy cerrado y débil del pibe Rojas (25’ ST) que decantó en el 2 a 0 que dejó la serie empatada. Luego llegó la injusta expulsión de un Esparza que estuvo medio minuto en cancha, y las ocasiones dilapidadas de un Central al que comenzaron a pesarle la cancha y los nervios en los últimos minutos. Hasta que llegó el pitazo final y los penales. Y ahí Maino fue otra vez héroe de este lío que premió con éxtasis y felicidad el sufrimiento eterno.



las claves

Central jugó el partido con decisión e ímpetu desde el minuto uno. Y la principal virtud fue no desesperarse. Le alcanzó para ir a los penales.

Puntano al frente: El galponeño jugó un partido que rozó lo excelente: hizo el gol, marcó, generó, contagió. Y terminó con el codo desplazado tras un golpe.

El héroe y el villano: Así como Maino volvió a vestirse de salvador en los penales, el Gato Pérez tuvo su peor tarde: se “comió” el segundo gol y marró su penal decisivo.

la síntesis

C. NORTE 2 (5) PELLEGRINI 0 (4)

M. Maino (8) G. Pérez (4)

M. Rudler (6) F. Guanca (6)

F. Turus (6) F. Girón (5)

L. Formaggioni (5) C. Gutiérrez (5)

T. Armella (6) A. Rivera (5)

N. Guzmán (5) M. Vilca (5)

F. Galarza (6) A. Ramadán (6)

M. Ceballos (6) L. Ramos (6)

F. Rojas (7) L. Silveira (5)

F. Reyes (5) P. De Pauli (5)

M. PUNTANO (8) M. Mompó (4)

DT: N. Acosta DT: F. Acuña

Goles: PT:7’ Miguel Puntano (CN).ST:25’ Federico Rojas (CN).

Cambios: ST:18’ Enzo Vargas (6) por Rudler (CN), 24’ Emanuel Valdez por De Pauli (P), 30’ Claudio Ávalos por Reyes (CN), 34’ Humberto Esparza por Gutiérrez (P), 35’ César Cortez por Armella (CN), 44’ José Quiroga por Mompó (P).

Incidencias: ST:36’ Expulsado Esparza (P), por juego brusco.

Penales: Convirtieron: Turus, Ávalos, Guzmán, Rojas y Maino (CN); Guanca, Silveira, Ramadán y Ramos (P). Maino (CN) le contuvo su penal a Pérez (P).

Jornada:Semifinal - Revancha

Estadio:“Dr. Luis Güemes"

Árbitro:Maximiliano Silcan (5)