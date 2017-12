“Rojitas” lo soñó y Cepillo Acosta siempre confió

Euforia, desahogo e ilusión. Todo eso hubo en el vestuario de Central Norte una vez consumado el triunfo por penales y la clasificación a la gran final por el ascenso al Federal A.

Federico Rojas, autor del segundo gol frente a Pellegrini, remarcó emocionado que había soñado con un gol en la semifinal de vuelta.

“Fue todo muy soñado, toda la semana estuve tranquilo pero soñé que hacía un gol en este partido y se me dio”.

Con respecto a la jugada que derivó en el segundo del cuervo y que lo tuvo como autor del mismo, el joven volante azabache contó qué fue lo que realmente quiso hacer.

“La verdad que quise tirar centro, el arquero salía mucho y lo venía viendo, tiré el centro y cuando vi que se cerró, lo sorprendió”.

Justamente, el gol frente al adoquinero significó el primero oficial del canterano con la camiseta de Central Norte.

“Me largué a llorar cuando hice el gol, en el partido se siente la gente y con eso en nuestra cancha lo ganamos seguro”.

Rojitas, quien tuvo que reemplazar a Cáceres por el sector izquierdo, hizo un gran partido y aprovechó al máximo la oportunidad que le dio Acosta. “Hay que ver cómo plantea el equipo el técnico, espero estar nuevamente entre los once, trabajo para eso”.

Por otro lado, el técnico de Central Norte, Norberto Acosta, sostuvo que se logró lo que se pretendía. “Demostramos que somos Central Norte, que tenemos que ser protagonistas, que queremos buscar el ascenso, esta vez se notó la diferencia de jerarquía, de individualidades, lo que no había pasado en el primer partido”, puntualizó Acosta, quien además agregó: “El otro día me emocioné y sufrí más. Si bien Pellegrini fue un equipo duro, tenía la tranquilidad de dar vuelta la serie acá, por eso ahora fue mayor el festejo, porque la vez pasada se sufrió más y se consiguió algo muy duro contra Talleres de Perico. Mariano (Maino) siempre te ataja una”.

Para el entrenador, el apoyo del hincha también fue fundamental para levantar esta serie.

“Una vez que la gente empieza a alentar, se siente y es un jugador más. Es nuestra casa y nos sentimos bien, tenemos ciento por ciento de efectividad en el ‘Dr. Luis Güemes’”.

Para corregir en la final, el Cepillo Acosta fue claro: “No podemos entrar sin actitud como nos pasó en el partido de ida contra Pellegrini. Ahora fue totalmente diferente, no puede fallar la actitud. Cambiamos sistema y nos dio resultado”.

Pensando en lo que viene y con una semana para trabajar, el técnico empezará con todo el lunes para preparar el último escalón que le queda.

“Estamos con más confianza, la vez pasada íbamos e íbamos y chocábamos, ahora se dio el partido que queríamos. Queda el último escalón, ahora a festejar, relajarse un poquito y ver quiénes están para la final. Tenemos una semana para recuperar a Puntano y a Armella”.

Justamente, con respecto a la final por el ascenso y el posible rival, Acosta remarcó:

“Nadie imaginaba que Sarmiento elimine a Güemes y lo eliminó, ahora dio vuelta un partido y se nota que es duro. Racing por historia también es candidato, vamos a arrancar cincuenta y cincuenta”, cerró.

Sarmiento de Leones o Racing de Córdoba, en la final

El cuervo ahora espera por su rival en la gran final por el tan ansiado ascenso al Federal A.

El rival será de Córdoba: Sarmiento de Leones o Racing de Nueva Italia.

En el partido de ida, el cuadro de Leones (localidad que está a 271 kilómetros de Córdoba Capital), se impuso por 2 a 1 con goles Joel Valdemarín y Lucas Seimandi, mientras que el gol de Racing en la ida fue de Diego Palleres.

La revancha se jugará hoy, a las 17.30, en el estadio Miguel Sancho de Racing de Córdoba, donde la academia cordobesa está obligada a ganar por una diferencia de goles para acceder directamente a la final. Si gana por diferencia de un gol, la serie se definirá desde los doce pasos. Sarmiento de Leones, con el empate, será finalista.

Central Norte estará atento a lo que pase esta tarde en Córdoba.