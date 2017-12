Una multitud disfrutó de la sexta edición del Festimiel

La sexta edición del reconocido Festimiel se desarrolló con gran éxito en la Liga metanense de fútbol. Fueron dos jornadas inolvidables jornadas. La mayor convocatoria fue el sábado, con la actuación del Chaqueño Palavecino.

“Tengo un amigo en Metán que me presentó el “Chato” (el fallecido guitarrista Oscar Bazán) hace muchos años. Me había dicho que lo hiciera cantar y que le decía “Pato”, dijo Palavecino al invitar al escenario al metanense Rodolfo Juárez.

El “Pato” tiene es una persona especial, se moviliza con muletas, y es muy conocido en la localidad.

“Este chango es un campeón, canta lindo”, señaló el Chaqueño luego que el “Pato” interpretara Anacleto. Luego hubo bromas y cantaron una canción juntos.

“Antes en Metán no existía este festival, al que viene gente de todos lados. Nosotros veníamos al club Tráfico o al Parador. Metán es cuna de cantores, poetas y músicos”, dijo Palavecino.

En la primera jornada del viernes se presentaron: Emilio Delgado, El “Pato” Salteño, India Menéndez, Abby Gacioppo, Noelia Aybar, Cautivos Salteños, Los Carabajal, Facundo Toro, el humor de Juan Vergara, La Barra, La Cantada, Los Hijos del Viento y el cierre fue bailable con la Banda de Córdoba.

En la cancha de la Liga metanense de fútbol hubo un gran despliegue de iluminación y sonido. Además se instalaron amplios sectores con barras para la venta de comidas y bebidas y baños químicos. Los organizadores sortearon motos y televisores entre los concurrentes al festival de los metanenses.

En la oportunidad también se presentó a Agustina Barroso, la joven de 17 años, quien fue merecidamente electa Reina de la Miel 2017.

El sábado el público colmó la cancha de la Liga y actuaron en el escenario Oscar Chato Bazán: Los Cachis, Sergio Cañavera, Grupo Imay, Tucánychaya, Fabián Arroyo, el humor de Bomba Contreras, Chaqueño Palavecino, Los Izquierdos de la Cueva, Paola Arias, Yako Huayra, Los 4 Cantores y sus Mariachis, Pastor Luna y el cierre del festival fue de día y a puro baile y diversión con la reconocida Banda Azul de Metán.

“Estamos muy contentos por la repercusión y el éxito que ha logrado nuestro festival, que tiene una gran convocatoria. Era un gran anhelo y ya hemos realizado la sexta edición. También es una oportunidad para mostrar nuestra ciudad, las producciones de la zona, nuestros artesanos y apicultores y la calidez de nuestra gente”, dijo el intendente Fernando Romeri.

La denominación del festival está ligada al nombre de la ciudad de Metán, que procede de la voz lule: Mepao, que significa pueblo de la miel. En la zona hay producciones de miel, que incluso han logrado premios internacionales por la calidad de sus productos.

Así de esta manera, se bajó el telón a la sexta edición del Festimiel, que ya se ganó un lugar en el circuito de festivales de la provincia.

