Los Leones perdieron la final contra Australia 2 a 1

Los Leones, vigentes campeones olímpico y número uno del ranking mundial, perdió por 2-1 ante Australia en la final de la Liga Mundial que se disputó en la ciudad de Bhubaneswar, India.

Jeremy Hayward, a los 18m. de la primera parte, abrió el marcador para los australianos y un minuto más tarde Agustín Bugallo igualó para los argentinos. Blake Govers, a los 28' de la segunda etapa, marcó el tanto para la victoria final de los “aussies”.

Los argentinos fueron de menor a mayor en su camino a la final, ya que se clasificaron a los cuartos de final con apenas un punto en la primera ronda, en la que igualaron 3-3 con Holanda y sufrieron derrotas ante Bélgica (3-2) y España (2-1).

Argentina formó con: Juan Manuel Vivaldi; Gonzalo Peillat, Juan Ignacio Gilardi, Nahuel Salis; Ignacio Ortiz, Lucas Rossi, Matías Rey, Juan Martín López; Diego Paz, Matías Paredes y Lucas Vila. Luego Ingresaron: Alan Andino, Maico Casella, Santiago Tarazona, Agustín Bugallo y Marc Ganly.

Los Leones se recuperaron en los cuartos de final, en los que vencieron por 3-2 a Inglaterra y sellaron su pasaje a la final con la victoria 1-0 sobre India.

Por su parte, los australianos obtuvieron tres empates en la fase de grupos: 1-1 ante India; 2-2 contra Alemania y 2-2 frente a Inglaterra, pero fueron contundentes en las instancias decisivas de cuartos de final, encuentro en el que golearon 4-1 a España, y en su semifinal ante los alemanes (3-0).

El seleccionado argentino, que llegó por primera vez a una final de la Liga Mundial, jugó un gran partido hasta la última bocha, pero no pudieron ante Australia, el último campeón, que retuvo el título de la última edición del certamen internacional.

En un partido con muchas emociones en juego, Australia fue más contundente, ya que tuvo dos córners cortos a favor y no falló, en tanto que Gonzalo Peillat no pudo transformar en gol ninguno de los cuatro córners corto con los que contó.

Más allá de la derrota, en su primer torneo como oro olímpico, Los Leones lograron lo que nunca antes en la Liga Mundial, ya que ni siquiera habían sido semifinalistas, y se mantendrán como número uno del ranking mundial por lo menos hasta fines de noviembre de 2018, ya que los puntos conseguidos en este certamen los dejará al tope del ranking internacional de la FIH por un año más.

Los dirigidos por Carlos Retegui llegarán a la próxima Copa del Mundo, que se disputará entre el 28 de noviembre y el 16 de diciembre de 2018 en esta misma ciudad de Bhubaneswar, como los mejores.