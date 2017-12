Napoli desaprovechó la chance de ser único puntero

Todo sigue igual en la Serie A: los cuatro primeros del campeonato italiano empataron sin goles sus partidos de la 16ª fecha, y mantuvieron el statu quo, con Inter como líder con un punto más que Napoli, dos más que la Juventus y cuatro más que Roma.

Napoli desaprovechó la oportunidad de situarse como líder de la Serie A al empatar a cero este domingo en casa ante la Fiorentina (7º).

El conjunto napolitano, que suma dos fechas consecutivas sin ganar, cuenta no obstante con un punto más que la Juventus. Inter es líder con 40 unidades. El conjunto lombardo salió reforzado del estadio de la Juve, ante la que empató sin goles el sábado.

Este domingo el conjunto violeta demostró ser buen conocedor de su rival.

Horas antes, Roma cedió un empate sin goles en la cancha del Chievo Verona (0-0), un resultado que no lo acercó al líder Inter, pero que sirvió para que ampliase a 8 partidos su racha sin perder en la Serie A.

Roma queda en cuarto puesto, a cinco puntos del Inter y con tres más que el Lazio, que aún no ha disputado su partido de la 16ª fecha (lo hará el lunes ante el Torino). Sin embargo el conjunto giallorosso cuenta con un partido menos, que disputará en enero.

En los otros partidos disputados este domingo el Udinese (13º) derrotó 2-0 al colista Benevento, y la SPAL (17º) y el Hellas Verona (19º) firmaron tablas (2-2) con un gol del uruguayo Martín Cáceres para los visitantes.

Este domingo se disputan otros dos partidos en la Serie A. Milan (8º) buscará su primer triunfo en el campeonato italiano desde la llegada del nuevo técnico Gennaro Gattuso, en San Siro ante el Bolonia (9º), mientras que el Sassuolo intentará salir del descenso ante un Bolonia que aspira a acercarse a Europa.