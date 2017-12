Monica Torfe: “No hay recursos, y sin fondos no se llega a ningún lado”

Durante este año, Mónica Torfe estuvo a cargo de la Subsecretaria de Integración Social de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Durante su gestión se encargó se apoyar “sin fondos” el trabajo de la quioscos saludables. En diálogo con El Tribuno explicó que si bien existen leyes nacionales y provinciales, lo mismo que una ordenanza al respecto, no se cuenta con un destino de fondos oficial.

¿Cómo trabajo la Municipalidad con los quioscos saludables en la ciudad de Salta?

Desde la Subsecretaría de Integración Social se trató de gestionar y apoyar el trabajo que se viene desarrollando en el programa de quioscos saludables, pero la verdad es que no se cuenta con recursos y sin fondos es muy difícil. Existe una normativa nacional que dispone la creación de estos quioscos, pero no se les destina presupuesto. Lo mismo ocurre a nivel provincial.

Nutrientes saludables. Son aquellos productos que contienen fibras y distintos tipos de vitaminas. También tienen bajos porcentajes de sodio Nutrientes críticos. Son aquellos que están cargados de azúcares o los snack con grasas saturadas.

¿Cómo se debe resolver esta situación?

Se debe contar con un marco normativo. Es muy lindo decir: “Hagamos esto o lo otro”, pero si no se cuenta con recursos es imposible. Para poder hacer algo con el programa conseguimos gazebos de nuestras propias casas y pintamos nosotras un quiosco de chapa para que puedan trabajar. Este año que viene no se puede seguir así. La Municipalidad tiene la ordenanza, pero no tiene el marco normativo para que se destine los fondos para esta iniciativa. Se debe contar con un presupuesto. No veo la hora de poder empezar a trabajar en el Concejo porque además hay que promover otras acciones que tengan que ver con la alimentación saludable y trabajar con distintas instituciones. A ellas también hay que comprometerlas en esto.

Desde el programa advierten que hace unos años contaban con el aporte empresario...

Durante la gestión anterior se trabajó con las donaciones de empresa, pero que solo facilitaban algunas donaciones y el traslado, por ejemplo, pero no se contaba con fondos para poder desarrollar la instalación de quioscos.

Nunca hubo un recurso destinado a las estaciones saludables. A nivel provincial se eliminó la Subsecretaría de Nutrición y se la transformó en Dirección. No sé cómo van a trabajar con el tema de la desnutrición.

Salud para 98 escuelas salteñas

El Programa de Salud Nacional en las Escuelas (Prosane) se lleva adelante en Salta desde 2013 y trabaja en forma conjunta a nivel nacional y provincial con el Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Pronacei), la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, el Programa Nacional de Salud Bucal, la Dirección de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, el Programa de Hipoacusia, Salud Visual, SUMAR, y las carteras de Educación.

En la actualidad, Prosane trabaja en 98 escuelas de la toda la provincia de Salta y en 2017 se llegó a establecimientos de Cachi, Angastaco, Guachipas, La Merced, Cerrillos, Salvador Mazza, Aguaray, Rivadavia, La Unión, Nazareno, Santa Victoria Oeste, Iruya, Güemes, Campo Santo, Yrigoyen y Rosario de la Frontera.

En diálogo con El Tribuno, la doctora Mabel Vega destacó que el trabajo de Prosane se lleva adelante con el apoyo de Primer Nivel de Salud.

El programa no solo lleva adelante el control antropométrico de los niños de 1º y 6º grados de las diferentes escuelas de la provincia, sino que se realiza un control integral que incluye un cuestionario a los papás para armar un historia clínica del niño, y una atención visual, odontológica, presión arterial; “en resumen, un examen clínico general”.

Si bien los resultados de los controles de salud de los niños salteños en las 98 escuelas en las que trabaja Prosane recién estarán procesados en abril de 2018, ya se llevan adelante soluciones paliativas para problemas como los de visión, en los que se hace la entrega de lentes; también se da solución rápida a los problemas odontológicos y, por último, se registran los problemas de peso, que son derivados a los centros de salud más cercanos a la escuela.