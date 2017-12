A cinco partidos, Infernales y Falcons definirán la Liga Argentina

Acá están, estos son Infernales y Falcons, las franquicias de Popeye (Salta) y Dolphins (Córdoba), los finalistas de la Liga Argentina de béisbol que sacaron sus boletos este domingo en La Docta, tras culminar primero y segundo, respectivamente, y ahora chocarán por el título, como así también en busca de ser el único representante nacional en la Serie Latinoamericana.

A primera hora de ayer fueron los peloteros de Falcons quienes lograron imponerse con comodidad ante Pampas, ya que tras vencer 10 a 0 a los salteños representantes de Atléticos, se aseguraron uno de los dos lugares en la gran final que se llevará a cabo desde el viernes hasta el domingo próximo en la casa de Popeye.

Luego fue el turno de Infernales, que si bien ya estaba a un paso de la clasificación, terminó de demostrar que es el gran candidato a quedarse con el título. Antes de emprender su regreso a Salta, venció a Cóndores por 6 a 1 y dejó a los de Arias fuera de la lucha.

De esta manera, Infernales y Falcons buscarán quedarse con la primera edición de la Liga Argentina y quien se lleve el título, deberá ser el mejor de cinco partidos posibles.

El viernes se abrirá el telón de la finalísima, en principio a las 18 y continuará durante todo el fin de semana. El sábado se jugará a las 10 y a las 15, mientras que el domingo (si es que no se define antes) los partidos serán en el mismo horario, siempre en el diamante de avenida Arenales.

El camino de Infernales

La franquicia de Popeye fue el conjunto más regular de la primera fase en la zona Norte y clasificó primero con 17 triunfos y 10 derrotas.

El viernes disputó su primer partido de postemporada ante Pampas, ambos recién arribados a La Docta y fue una ajustada victoria para los espinacas por 3 a 0.

El sábado, llegó el turno de una final anticipada ante Falcons, donde nuevamente fue victoria para los salteños por 10 a 4 y un lugar casi asegurado en los choques de cara al título. Ayer, finalmente, Infernales no dejó dudas, volvió a ganar y se fue invicto del cuadrangular disputado en el centro del país.

Refuerzos y entradas

Como ocurrió una vez finalizada la primera fase del torneo, los equipos ya eliminados podrán ceder a sus mejores jugadores.

Infernales podrá elegir a peloteros de Águilas y Pampas, mientras que Falcons hará lo propio con jugadores de Pumas y Cóndores.

Los cordobeses llegarán a la provincia el viernes a la mañana y a la tarde se llevará a cabo el primer partido de la serie final. Desde el club Popeye anunciaron que las entradas tendrán un costo de $30, mientras que los menores de 12 años no pagarán tickets.

Se espera una masiva concurrencia de público.

.

.

.