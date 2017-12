Llega una divertida propuesta de verano, con el libro de cuentos “Palabras Aladas”

De la mano de un mago y un conejo, entre otros personajes fantásticos, el lector podrá recorrer a través del libro “Palabras Aladas” diferentes puntos del planeta y viajar por la historia. La obra contiene tres cuentos entrelazados entre sí y cargados de aventuras y enseñanzas. Se trata de un trabajo de la escritora Magdalena Colombo, que fue ilustrado por el dibujante salteño Gerardo Romano. Será presentado el próximo viernes a las 19, en General Güemes 434, primer piso de la Fundación Salta. La entrada será libre y gratuita.

“Palabras Aladas” es una publicación innovadora, que viene acompañada de un CD con la escenificación de los cuentos y musicalizada por Fátima Colombo.

“Es un libro lleno de magia, juegos y sorpresas. Fue muy grato que me invitaran a participar de este trabajo. Realmente me atrapó la historia propuesta por Magdalena, lo que me permitió transmitirlo en las ilustraciones”, contó Romano.

La presentación de la obra será acompañada por una tarde de juegos y sorpresas para los chicos.