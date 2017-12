Difunden al mundo cirugías salteñas

La experiencia de las cirugías reconstructivas realizadas en el hospital público Materno Infantil de Salta fue transmitida al mundo en el III encuentro Iberolatinoamericano de Microcirugía, organizado por la Asociación Latinoamericana de Microcirugía (ALAM).

El médico cirujano metanense Paul Coronel participó del evento que se desarrolló en Cartagena, Colombia, del 28 de noviembre al 2 de este mes.

El cirujano plástico, especialista en microcirugía, fue a exponer los casos que se operaron en Salta de reanimación facial en el hospital público Materno Infantil y sobre la reconstrucción del pulgar por una quemadura grave de mano con pérdida total de los dedos, que le practicó a Maxi, el pequeño que se hizo conocido porque estuvo en el programa deMarcelo Tinelli.

El Materno infantil

"Ha sido una gran oportunidad, porque de esta manera he podido mostrar al mundo lo que puede lograr un hospital público de Salta. El hospital Materno Infantil tiene un alto nivel en lo que respecta a cirugía plástica y reconstructiva", dijo Coronel a El Tribuno.

El profesional tiene 44 años, nació en San José de Metán, es del barrio Alberdi e hijo del conocido carpintero, ya fallecido, Angel Bartolomé Coronel y de María Magdalena Gómez.

Coronel brindó dos conferencias ante destacados profesionales de Latinoamérica para mostrar la experiencia del hospital salteño.

Cirugías complejas

Coronel hizo referencia a que el hospital Materno Infantil cuenta con todos los recursos para realizar cirugías reconstructivas de alta complejidad. "Por ejemplo, la mujer salteña, que ha sufrido el flagelo del cáncer de mama hoy cuenta en el hospital público con todas las posibilidades de ser asistida y reconstruida. El hospital tiene la posibilidad de poner en práctica desde las técnicas más sencillas hasta las más avanzadas, que se utilizan en lis centros asistenciales más complejos del mundo", dijo Coronel.

Una fundación

Paul Coronel también es presidente de la Fundación Reconstruir, que viene recorriendo de sur a norte y de este a oeste la provincia de Salta, realizando cirugías reconstructivas, en forma gratuita, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública.

Respecto a eso, adelantó que los días 14 y 15 de este mes estarán realizando operaciones en Cafayate, que son siempre gratuitas para los pacientes.

"Es una gran satisfacción poder realizar estas intervenciones que ya permitieron mejorar la calidad de vida a muchas personas humildes".

"Seguiremos trabajando intensamente durante 2018. También tenemos pensado llegar nuevamente con la fundación a mi querida ciudad natal, San José de Metán, entre otras localidades", destacó Coronel.

"En Metán está mi corazón, mi vida. Voy todos los fines de semana a ver a mi madre, hermanos, sobrinos y grandes amigos. Eso me hace feliz y me reconforta. Vengo de una familia muy humilde, mi padre era carpintero y pude estudiar con mucho esfuerzo, por eso agradezco a Dios por todo lo que me dio", concluyó el profesional, emocionado.

El caso de Maxi fue relatado en Colombia

En Colombia, Coronel expuso el caso de Maximiliano Verón, el niño de 6 años que sufrió graves quemaduras cuando era bebé. Se le practicó una compleja cirugía reconstructiva de su dedo pulgar derecho. El pequeño fue operado durante tres horas, en el hospital público Materno Infantil. “Estamos muy contentos. La cirugía salió muy bien. Esta operación era muy importante para nosotros”, manifestó a Valeria Verón, la mamá. “Este era otro sueño de Maxi, tener su dedito. Ahora podrá agarrar el lápiz en la escuela”, dijo con alegría.

Coronel destacó que Maxi necesita otras cirugías, “pero cada una representa un gran avance”, señaló.