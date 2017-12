Feria de la salud en el Papa Francisco

Hoy, de 9 a 12, se llevará a cabo una feria de salud que incluirá actividades lúdicas, con el objetivo de concientizar e informar a la población sobre el virus de zika.

La feria se instalará en el playón de estacionamiento del hospital Papa Francisco, en donde se realizarán acciones de prevención y asesoramiento dirigidas a toda la comunidad, sobre síntomas, vías de transmisión y consecuencias que provoca la enfermedad.

Asimismo, se llevará a cabo una capacitación destinada al personal de salud, en el auditorio del nosocomio.

El zika suele presentarse de forma moderada o aguda, después de un período de incubación de 3 a 12 días, e incluye ronchas o sarpullido pruriginoso o no, conjuntivitis no purulenta (ojos rojos), dolor de cabeza, corporal y en articulaciones (principalmente manos y pies), decaimiento y edema o hinchazón de miembros inferiores. También fiebre que puede o no estar presente.

De acuerdo con la evidencia actual y el consenso científico, la infección de una mujer embarazada con el virus de zika puede ocasionar daños al bebé. El virus se transmite a través de la picadura del mosquito vector y también por vía sexual. Se aconseja el uso de repelentes en aerosol, crema o líquidos en las partes del cuerpo expuestas, renovándolo frecuentemente según la indicación del envase.