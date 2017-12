Remisero detenido por extorsionar con un celular

Una mujer denunció en la policía que estaba siendo extorsionada por un remisero en cuyo automóvil había dejado olvidado su celular de alta gama.

El remisero exigía para devolvérselo o no subir imágenes que había hallado en la memoria del aparato 5.000 pesos en efectivo.

La maniobra fue desbaratada en la peatonal de la capital de Santiago del Estero.

El remisero cayó en su vehículo, en calle Jujuy y en el lugar de la cita no lo esperaban 5.000 pesos sino el fiscal y un juez.

El desleal chofer de remís fue detenido en una peatonal.

Antes de su caída el sujeto durante varios días extorsionaba a la propietaria del teléfono y le exigía dinero en efectivo para devolvérselo.

El sujeto la contactó a través de si Facebook, primeramente le aseguró que sus intenciones eran devólverselo pero después fue subiendo las condiciones de entrega hasta llegar al grado extorsivo.

Fue entonces que la mujer, empleada de una casa de telefonía, decidió acudir a la Justicia no solo por su celular sino por la audacia y peligrosidad del sujeto que la perseguía a través de las redes sociales para que pactara el pago del "rescate" del teléfono que había olvidado en un auto de alquiler.

Pero ni bien radicó la denuncia los efectivos de la Brigada Norte truncaron los sueños de un remisero del barrio Siglo XX, al abortarle una maniobra con la que extorsionaba a una pasajera para devolverle un Iphone, previo pago de 5.000 en efectivo.

Según la investigación timoneada por el fiscal Sebastián Robles, el domingo Rocío Ferreyra, la víctima, domiciliada en el barrio San Germés, ascendió al remís del protagonista de la película de terror y olvidó su aparato, valuado en más de 800 dólares.

La joven es empleada de una empresa de telefonía celular y trabaja en una de las peatonales de santiago del Estero.

El lunes, sorpresivamente desde un sitio de Facebook un hombre sin identidad le anunció que tenía su aparato y deseaba reintegrárselo.

Le advirtió: "Nada es gratis en la vida". Y por ende sugirió que no estaba nada mal una espontánea retribución de 5.000 pesos. Rápido, Ferreyra descubrió que el sitio de Facebook era trucho.

Desde allí el anónimo intentó persuadirla para orquestar un encuentro.

"Nada de terceros o policías", ordenó luego.

Para entonces, fiscal y policías coordinaron con Ferreyra la transacción. Esta se concretó finalmente. El personaje pagó unos pesos a un adolescente, vestido con camiseta de Argentina, y lo envió con el paquete.

Cuando el jovencito ingresó al comercio y preguntó por Ferreyra, al instante le cayeron encima cuatro policías de civil.

"Me dio 50 de propina un remisero. Me dijo que la chica me daría dinero y que se lo lleve", señaló urgente el desconocido.

Segundos después, éste volvió al remís. La sonrisa del conductor se esfumó al instante cuando lo rodearon los policías que lo aprehendieron y alojaron luego en la Seccional 1 a la espera de una segura imputación penal.

Un delito complejo

La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo.

La extorsión es un delito pluriofensivo: se ataca a varios bienes jurídicos: propiedad, integridad física y libertad.